Після отримання перших F-16 цілями України мають стати російські Су-34, - The Telegraph
Україна найближчими днями має отримати перший з 85 винищувачів F-16 виробництва Lockheed Martin, озброєних ракетами AIM-120 класу "повітря-повітря". Літаки посилять ППО нашої держави.
Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, щойно Україна посилить протиповітряну оборону, першими під вогонь повинні потрапити російські літаки Су-34 з більшими плануючими бомбами.
"Розгортання гігантських нових бомб є залякувальним кроком російських ВПС. Але все це може обернутися протилежними наслідками, якщо літаки Су, що перевозять бомби, потраплять у пастку нової української оборони", - йдеться у статті.
Посилення ППО
The Telegraph нагадує, що за кілька тижнів до нещодавнього саміту НАТО у Вашингтоні, союзники України пообіцяли надати ще чотири батареї Patriot на додаток до трьох батарей, які вони вже надали.
"І з дня на день українські військово-повітряні сили мають отримати перший з 85 винищувачів F-16, дальність польоту яких сягає 85 миль, залежно від моделі", - додає видання.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховувала, що її військові зусилля будуть активізовані прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа, але поки Україна їх ще не побачила.
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вперше за останні 50 років, після Кореї та Вьєтнаму західні літаки будуть воювати проти ************* рашиських
американськи генерали та ВПК вже прикурюють сигари і наливають віски - буде що обміркувати та зробити висновки
Не, есть конечно AIM, которые летят и на 150 км. Но их мало и они по 2 млн.$/шт. Дадут ли?
є ймовірність потрапляння в руки потенційного супротивника.
Тобто 136 км летять ?? Втф?
якi конкретно # С-34 повиннi потрапити1.6.9. чи21 33 16 ви не казали спочатку дайте та базiкайте а ППО ЗСУ дасть раду
F16 буде нищити пацак точнiше
А хотілось, щоби з пітьми найближчим часом прийшло таке повідомлення:
"при выполнении боевого задания в небе над Воронежской областью потерпели крушение два самолета-бомбардировщика Ту-95МС. Летчики, члены экипажей, погибли..."
страх помножений на невідомість стає жахом