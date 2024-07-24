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Новини Війна
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Після отримання перших F-16 цілями України мають стати російські Су-34, - The Telegraph

Винищувачі F-16 посилять ППО України

Україна найближчими днями має отримати перший з 85 винищувачів F-16 виробництва Lockheed Martin, озброєних ракетами AIM-120 класу "повітря-повітря". Літаки посилять ППО нашої держави. 

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, щойно Україна посилить протиповітряну оборону, першими під вогонь повинні потрапити російські літаки Су-34 з більшими плануючими бомбами.

"Розгортання гігантських нових бомб є залякувальним кроком російських ВПС. Але все це може обернутися протилежними наслідками, якщо літаки Су, що перевозять бомби, потраплять у пастку нової української оборони", - йдеться у статті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": F-16 посилять ППО України, але їм доведеться триматися за 40 км від лінії фронту, щоб не бути збитими, - Сирський

Посилення ППО

The Telegraph нагадує, що за кілька тижнів до нещодавнього саміту НАТО у Вашингтоні, союзники України пообіцяли надати ще чотири батареї Patriot на додаток до трьох батарей, які вони вже надали.

"І з дня на день українські військово-повітряні сили мають отримати перший з 85 винищувачів F-16, дальність польоту яких сягає 85 миль, залежно від моделі", - додає видання.

Читайте також: Зеленський із Туском усунули останню перешкоду на шляху постачання F-16 в Україну, - Никифоров 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховувала, що її військові зусилля будуть активізовані прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа, але поки Україна їх ще не побачила.

Автор: 

ППО (3154) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+10
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24.07.2024 10:48
+6
як добре було, коли перед повномасштабним вторгненням окремі свідомі люди тишком-гишком вивезли Стугни та ракети до них з КБ Луч та лупили ними здивованих кацапських окупантів, які про це ніц не відали

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24.07.2024 10:52
+6
Цензор вірний собі
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24.07.2024 11:01
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24.07.2024 10:48 Відповісти
Російські військові отримають 15 мільйонів рублів за знищення F-16
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24.07.2024 11:07 Відповісти
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24.07.2024 11:10 Відповісти
за танки вони отримували, але там по 5 мільйонів давали
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24.07.2024 11:12 Відповісти
багато отримало ?
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24.07.2024 11:17 Відповісти
я не стежив, писали в новинах
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24.07.2024 11:56 Відповісти
Так підбили багато ,чи виплатили х.з.
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24.07.2024 12:38 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.07.2024 12:54 Відповісти
Не переймайся росіянин, через тиждень, другий у Телеграмі некрологи на " аналоговнетніх асов із вкс" посипляться
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24.07.2024 16:20 Відповісти
... яке потужне рішення.
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24.07.2024 10:48 Відповісти
подія історична !!!
вперше за останні 50 років, після Кореї та Вьєтнаму західні літаки будуть воювати проти ************* рашиських

американськи генерали та ВПК вже прикурюють сигари і наливають віски - буде що обміркувати та зробити висновки
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24.07.2024 11:00 Відповісти
як добре було, коли перед повномасштабним вторгненням окремі свідомі люди тишком-гишком вивезли Стугни та ракети до них з КБ Луч та лупили ними здивованих кацапських окупантів, які про це ніц не відали

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24.07.2024 10:52 Відповісти
Всі розказують як бити - кого бити - тільки чим?
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24.07.2024 10:52 Відповісти
F16, про які йдеться в статті. Які згодом мають надійти на озброєння ВПС
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24.07.2024 10:53 Відповісти
Вы там, как-то с Сырским состыкуйтесь. А то Сырский рассказывал "Гардиан", что ф-16 ближе чем на 40 км. к линии фронта полетать не будут, т.к. очень плотное ПВО противника. А планирующие бомбы летят уже на 70-80 км. А ракеты воздух-воздух летят на 80-100 км. Вот и считайте.
Не, есть конечно AIM, которые летят и на 150 км. Но их мало и они по 2 млн.$/шт. Дадут ли?
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24.07.2024 10:54 Відповісти
нові ракети точно не дадуть.

є ймовірність потрапляння в руки потенційного супротивника.
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24.07.2024 11:09 Відповісти
Ну вами, тролями будуть стріляти по Су 34. У вас яка дальність ?
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24.07.2024 16:22 Відповісти
"І з дня на день українські військово-повітряні сили мають отримати перший з 85 винищувачів F-16, дальність польоту яких сягає 85 миль, залежно від моделі"", - додає видання. Джерело:
Тобто 136 км летять ?? Втф?
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24.07.2024 10:55 Відповісти
Цензор вірний собі
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24.07.2024 11:01 Відповісти
Да,часто напоминает техническое описание к китайской электронике,сделанное с помощью гугл переводчика.
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24.07.2024 11:10 Відповісти
Дісно, не розібравшись у темі написали якусь маячню!
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24.07.2024 11:07 Відповісти
Они на резиномотре, для снижения шумности
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24.07.2024 12:31 Відповісти
Після отримання перших F-16 цілями України мають стати російські Су-34, - The Telegraph Джерело:
якi конкретно # С-34 повиннi потрапити1.6.9. чи21 33 16 ви не казали спочатку дайте та базiкайте а ППО ЗСУ дасть раду
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24.07.2024 11:01 Відповісти
На цензорі редактори це *Акули пера* для них дальність ракети, що дальність літака однакова))
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24.07.2024 11:07 Відповісти
це не цензор я якась куплена дiдом кабаем фенька на кацапii
F16 буде нищити пацак точнiше
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24.07.2024 14:27 Відповісти
Вийде як з непереможними танками Арестовича. Везли-везли, аж поки не виявилося, що вони вразливі до комлексної протидії так само, як будь-які. Не зрозуміло, за рахунок чого F-16 зможуть протидіяти комбінації Су-3Х і С-300/400 у прифронтових боях, якщо у нас прифронтового ППО практично нема.
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24.07.2024 11:06 Відповісти
зачекай, скоро Величніший розпакає за рахунок чого Ф-16 протидіють кацапській ППО, у прямому ефірі, відосіком...
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24.07.2024 11:13 Відповісти
І ніякої несподіванки для ворога...
А хотілось, щоби з пітьми найближчим часом прийшло таке повідомлення:
"при выполнении боевого задания в небе над Воронежской областью потерпели крушение два самолета-бомбардировщика Ту-95МС. Летчики, члены экипажей, погибли..."
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24.07.2024 11:12 Відповісти
таки да !

страх помножений на невідомість стає жахом
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24.07.2024 11:16 Відповісти
самые медленные самолеты в мире - F-16, вот уже третий год как они не могут долететь до Украины.Позор западу...
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24.07.2024 11:33 Відповісти
Оказывается эти глупые ФАБ только залякувальни бомбы.
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24.07.2024 12:24 Відповісти
він їх всі за раз має знищити? чи може все ж таки на тиждень задоволення розтянемо?
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24.07.2024 13:33 Відповісти
Як вони задовбали вже цими f16,поки тільки *******, ще теля в сраці, а він з довбешкою бігає,де ті літаки???скільки їх чекати можна, таке враження що в цьому році їх небуде.
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24.07.2024 20:57 Відповісти
чекають поки каци до Києва дійдуть, щоб почати переговори
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25.07.2024 01:34 Відповісти
 
 