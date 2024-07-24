Після отримання перших F-16 цілями України мають стати російські Су-34, - The Telegraph

Україна найближчими днями має отримати перший з 85 винищувачів F-16 виробництва Lockheed Martin, озброєних ракетами AIM-120 класу "повітря-повітря". Літаки посилять ППО нашої держави.

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, щойно Україна посилить протиповітряну оборону, першими під вогонь повинні потрапити російські літаки Су-34 з більшими плануючими бомбами.

"Розгортання гігантських нових бомб є залякувальним кроком російських ВПС. Але все це може обернутися протилежними наслідками, якщо літаки Су, що перевозять бомби, потраплять у пастку нової української оборони", - йдеться у статті.

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Посилення ППО

The Telegraph нагадує, що за кілька тижнів до нещодавнього саміту НАТО у Вашингтоні, союзники України пообіцяли надати ще чотири батареї Patriot на додаток до трьох батарей, які вони вже надали.

"І з дня на день українські військово-повітряні сили мають отримати перший з 85 винищувачів F-16, дальність польоту яких сягає 85 миль, залежно від моделі", - додає видання.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховувала, що її військові зусилля будуть активізовані прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа, але поки Україна їх ще не побачила.