Українські дрони вразили близько 200 об’єктів у РФ, пов’язаних з військовою логістикою, - Сирський
Українські захисники за допомогою дронів-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури в Росії, зокрема у заводи, склади палива та боєприпасів.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, всі ці об’єкти були пов’язані з "військовою логістикою" і включали заводи, склади палива і боєприпасів.
Водночас Сирський наголосив, що морські дрони потопили близько третини кораблів Чорноморського флоту РФ.
"Для них це дійсно стало пасткою, а для деяких (кораблів - ред.) могилою", - зазначив головком.
Він також зазначив, що Росія була змушена "повністю вивести свої війська" з порту тимчасово окупованого Севастополя після низки українських атак.
Сирський відмовився назвати терміни можливого знищення Кримського мосту, проте наголосив, що Україна планує повернути Крим.
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Це насторожує, Оманських… Пильнуймо, бо на московії, якомусь рашисту і ноги відірвало…
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