Українські дрони вразили близько 200 об’єктів у РФ, пов’язаних з військовою логістикою, - Сирський

Українські захисники за допомогою дронів-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури в Росії, зокрема у заводи, склади палива та боєприпасів.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, всі ці об’єкти були пов’язані з "військовою логістикою" і включали заводи, склади палива і боєприпасів.

Водночас Сирський наголосив, що морські дрони потопили близько третини кораблів Чорноморського флоту РФ.

"Для них це дійсно стало пасткою, а для деяких (кораблів - ред.) могилою", - зазначив головком.

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Він також зазначив, що Росія була змушена "повністю вивести свої війська" з порту тимчасово окупованого Севастополя після низки українських атак.

Сирський відмовився назвати терміни можливого знищення Кримського мосту, проте наголосив, що Україна планує повернути Крим.