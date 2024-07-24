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Новини Війна
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Українські дрони вразили близько 200 об’єктів у РФ, пов’язаних з військовою логістикою, - Сирський

Українські дрони вразили близько 200 об'єктів у РФ,

Українські захисники за допомогою дронів-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури в Росії, зокрема у заводи, склади палива та боєприпасів. 

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, всі ці об’єкти були пов’язані з "військовою логістикою" і включали заводи, склади палива і боєприпасів.

Водночас Сирський наголосив, що морські дрони потопили близько третини кораблів Чорноморського флоту РФ.

"Для них це дійсно стало пасткою, а для деяких (кораблів - ред.) могилою", - зазначив головком.

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Він також зазначив, що Росія була змушена "повністю вивести свої війська" з порту тимчасово окупованого Севастополя після низки українських атак.

Сирський відмовився назвати терміни можливого знищення Кримського мосту, проте наголосив, що Україна планує повернути Крим.

Автор: 

росія (64969) Сирський Олександр (591) дрони (4636)


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Що сталося,загострення словесної діареї?? ..і тут Остапа понесло!!))
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24.07.2024 11:07 Відповісти
Мабуть давав інтерв'ю https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/24/i-know-we-will-win-and-how-ukraines-top-general-on-turning-the-tables-against-russia The Guardian , яке модер приводить по тезам. Але щоб це зрозуміти, треба статтю прочитати...
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24.07.2024 11:30 Відповісти
Дивно, а чому про таке, і мовчать отой криворотий з падляком у ОПУ??
Це насторожує, Оманських… Пильнуймо, бо на московії, якомусь рашисту і ноги відірвало…
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24.07.2024 11:20 Відповісти
"...поцілили у близько 200 об'єктів критичної інфраструктури..." Джерело: https://censor.net/ua/n3501293

200 із 200 000? Непоганий результат!
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24.07.2024 12:15 Відповісти
 
 