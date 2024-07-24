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Китай продовжить нарощувати імпорт зерна з України, - МЗС

Китай нарощуватиме імпорт зерна з України

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що КНР продовжить нарощувати імпорт зерна з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Китаю.

"В останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України та найбільшим імпортером української сільгосппродукції. Обсяг двосторонньої торгівлі продемонстрував швидке зростання в першій половині цього року, демонструючи простір і потенціал для співпраці між двома країнами", - йдеться в повідомленні.

За словами Ван Ї, Україні та Китаю потрібно повною мірою використовувати механізми для посилення практичної співпраці в різних сферах.

"Китай продовжить нарощувати імпорт зерна з України та спільно підтримувати безперебійні логістичні канали та міжнародну продовольчу безпеку", - додав він.

Також читайте: Китай підтримує початок перемовин між Україною та РФ, але умови і час ще не настали, - глава МЗС Ван Ї

Автор: 

зерно (3116) Китай (4532) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+9
Кулеба за "справедливим миром" їздив чи барижити..
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24.07.2024 12:21
+5
Хрєн їм на комір а не українське зерно! Кацапів підтримують. Ось і нехай свій рис жеруть, можуть із горобцями!
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24.07.2024 12:23
+3
А бюджет ці гроші ніколи й не побачить.
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24.07.2024 12:34
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А куди раптом зникла ця новина? Хай би дебіли висралися я б їх трохи попустив....

https://i.ibb.co/0jmcqm2/Screenshot-1.png
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24.07.2024 12:19 Відповісти
Кулеба за "справедливим миром" їздив чи барижити..
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24.07.2024 12:21 Відповісти
Напевно залізницею
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24.07.2024 12:21 Відповісти
в Европу за самолеты и танки гоните..слать этих узкпленочных!!!
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24.07.2024 12:22 Відповісти
Хрєн їм на комір а не українське зерно! Кацапів підтримують. Ось і нехай свій рис жеруть, можуть із горобцями!
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24.07.2024 12:23 Відповісти
світом керує бабло,зерно буде продано тому кому вигідно
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24.07.2024 12:28 Відповісти
А бюджет ці гроші ніколи й не побачить.
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24.07.2024 12:34 Відповісти
Не ну якісь податки будуть сплачені в казну держави.
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24.07.2024 12:40 Відповісти
... самі не пробуваливирощувати?
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24.07.2024 12:28 Відповісти
У них бракує орної землі для того, щоб забезпечити потреби в пшениці понад 1 мрдл.чол. А так-то вони вирощують в регіонах, які для цього підходять, 120-130 млн тон в рік збирають, 2-ге місце в світі, в цьому році дозволили навіть генномодифіковану пшеницю вирощувати.
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24.07.2024 15:28 Відповісти
Ну конечно. Китай считает нас еще одним своим сырьевым придатком.
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24.07.2024 12:40 Відповісти
Експорт українського збіжжя до Китаю і є основої продовольчої безпеки Африки, за яку весь Світ так "переживає та непокоїться"?
Чим більше зерна продамо у Китай, тим швидше переможемо голод у Африці?
Чи за всіма цими пустопорожніми гаслами ховалося щире бажання Китаю отримати знижку на українську агропродукцію? А тут воно рррраз, і само вилізло
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24.07.2024 12:40 Відповісти
Гумхаб закінчив видавати допомогу ВПО, бо мука скінчилася,
зате їрмакака відміряв від щедрої своєї расєянської душонки 1 млн тн муки терористам Гази !
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24.07.2024 12:51 Відповісти
ну тоді зрозуміло чому кулеба на край світу поперся....для зеленої гидоти головне барижити...
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24.07.2024 12:53 Відповісти
Путлер заявляє що чинна українська влада, не легітимна, і прострочена. А її союзник, Китай ,визнає ,та веде перемови. Якийсь нонсенс.😭
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24.07.2024 13:00 Відповісти
Китай підбурював Рф до війни в Україні, щоб подивитись чи варто нападати на Тайвань, подивився і трохи передумав, і при цьому відхапав землі тишком в оренду на 50-99 років в Сибіру, задарма отримує газ, ліс, воду з Байкала, має можливість купувати/продавати все по всьому світу, в тричі дорожче постачає все необхідне рашці, ні з ким не всварились не мають санкцій. Сама хитра нація
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24.07.2024 13:13 Відповісти
Сколько пудов украинского хлеба сожрут и высрут китайцы (по нерыночным ценам), чтоб это пугало (Кулеба) мог рапортовать о виртальных димпломатических "победах"!??? УБОЖЕСТВО!!!
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24.07.2024 14:19 Відповісти
Зелений гній годує союзників рашки українським зерном
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24.07.2024 14:42 Відповісти
підсумок: ця спільна заява де йдеться про торгівлю, а як це зробиш як не морем? отже безпека торгових суден з українським збіжжям!
заперли Кулебу аж до Гуанчжоу як другорядного постачальника. теж чудово демонструє ставлення до делегації
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24.07.2024 14:59 Відповісти
Ну, і який результат візиту Кулеби в Китай, окрім купівлі зерна, який Китай, швидше за все і так би купував? Але може, зважаючи, що експорт в Китай буде йти, хоч порти повноціннозапрацюють. Було б добре, що китайці натиснули на москалів у цьому питанні
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24.07.2024 15:59 Відповісти
...треба землі у кацапів зайняти.
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24.07.2024 16:13 Відповісти
 
 