Китай продовжить нарощувати імпорт зерна з України, - МЗС
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що КНР продовжить нарощувати імпорт зерна з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Китаю.
"В останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України та найбільшим імпортером української сільгосппродукції. Обсяг двосторонньої торгівлі продемонстрував швидке зростання в першій половині цього року, демонструючи простір і потенціал для співпраці між двома країнами", - йдеться в повідомленні.
За словами Ван Ї, Україні та Китаю потрібно повною мірою використовувати механізми для посилення практичної співпраці в різних сферах.
"Китай продовжить нарощувати імпорт зерна з України та спільно підтримувати безперебійні логістичні канали та міжнародну продовольчу безпеку", - додав він.
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