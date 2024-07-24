Китай продовжить нарощувати імпорт зерна з України, - МЗС

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що КНР продовжить нарощувати імпорт зерна з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Китаю.

"В останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України та найбільшим імпортером української сільгосппродукції. Обсяг двосторонньої торгівлі продемонстрував швидке зростання в першій половині цього року, демонструючи простір і потенціал для співпраці між двома країнами", - йдеться в повідомленні.

За словами Ван Ї, Україні та Китаю потрібно повною мірою використовувати механізми для посилення практичної співпраці в різних сферах.

"Китай продовжить нарощувати імпорт зерна з України та спільно підтримувати безперебійні логістичні канали та міжнародну продовольчу безпеку", - додав він.

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