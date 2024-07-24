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У Харкові вибухи: окупанти вдарили ракетами по інфраструктурному об’єкту, здійнялася сильна пожежа (оновлено)

Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Вдень 24 липня 2024 року у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Харкові!", - інформує він.

"Повторний вибух у Харкові!", - за хвилину додав він.

"Звуки потужних вибухів пролунали у Харкові. Будьте обережні", - застерігає мер міста Ігор Терехов.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Оновлена інформація 

Згодом Терехов зазначив, що ракетами було атаковано інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється.

Також читайте: У Харкові восени можуть запровадити окрему від області систему оповіщення про повітряну тривогу, - Терехов

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: атаковано приватний сектор та промзону. Згодом у ОВА показали наслідки атаки на Харків.

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вибух (4439) обстріл (28284) Харків (5572)


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Не зрозуміло - чи це КАби, чи артудари.
Звук прихода і ні диму, ні шапки від взриву як після ракети....
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24.07.2024 12:23 Відповісти
 
 