У Харкові вибухи: окупанти вдарили ракетами по інфраструктурному об’єкту, здійнялася сильна пожежа (оновлено)

Вдень 24 липня 2024 року у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Харкові!", - інформує він.

"Повторний вибух у Харкові!", - за хвилину додав він.

"Звуки потужних вибухів пролунали у Харкові. Будьте обережні", - застерігає мер міста Ігор Терехов.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Оновлена інформація

Згодом Терехов зазначив, що ракетами було атаковано інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: атаковано приватний сектор та промзону. Згодом у ОВА показали наслідки атаки на Харків.