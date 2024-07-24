Трамп заявив, що готовий провести дебати із Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, мають відбутися на телеканалі ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.

Однак під час розмови з журналістами у вівторок Трамп заявив, що братиме участь у дебатах з Гарріс, незалежно від того, чи відбудуться вони на ABC, і сказав, що "був би готовий провести більше ніж одні дебати".

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Республіканець також вказав, що "дебати важливі для президентських перегонів".

"Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов'язані брати участь у дебатах", - додав Трамп.

Вихід Байдена з президентських перегонів в США

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс буде легше, ніж чинного лідера країни Джо Байдена, який відмовився від участі в перегонах.

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