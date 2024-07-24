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Трамп заявив, що готовий провести дебати із Гарріс

Трамп заявив, що готовий до дебатів із Камалою Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, мають відбутися на телеканалі ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.

Однак під час розмови з журналістами у вівторок Трамп заявив, що братиме участь у дебатах з Гарріс, незалежно від того, чи відбудуться вони на ABC, і сказав, що "був би готовий провести більше ніж одні дебати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очільники демократичних фракцій в Конгресі та Сенаті США підтримують висунення Гарріс в кандидати на президенство

Республіканець також вказав, що "дебати важливі для президентських перегонів".

"Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов'язані брати участь у дебатах", - додав Трамп.

Вихід Байдена з президентських перегонів в США

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс буде легше, ніж чинного лідера країни Джо Байдена, який відмовився від участі в перегонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарріс ще має переконати Європу у своїй перемозі над Трампом, - Politico

Автор: 

вибори (6684) дебати (350) США (22590) Трамп Дональд (5526) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+18
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24.07.2024 12:38
+16
во дает !

трамп буде дебатувати із прокурором !

.
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24.07.2024 12:28
+16
Трамп надувает щеки, хорохориться, но на самом деле у Камиллы Харрис появляются шансы победить и Трамп это чувствует.
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24.07.2024 12:29
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Хотілось би щоб Доні на тих дебатах став рудою грєлкою.
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24.07.2024 12:27 Відповісти
В сенсі, що Камала - Тузіком?
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24.07.2024 12:30 Відповісти
Щоб Камала отой приклеєний чуб геть вискубла
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24.07.2024 13:43 Відповісти
Демократы начали поиски прошлым летом, прочесывая северные колеблющиеся штаты Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, чтобы найти медсестер, электриков, фермеров и укладчиков напольных покрытий, которые могли бы лучше всего подтвердить опасность возвращения https://www.washingtonpost.com/donald-trump/?itid=lk_inline_manual_2 Дональда Трампа к власти.

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26.07.2024 10:53 Відповісти
Головне, щоб ця Гарріс не плуталася у "показаннях" як Байден. Хоча не здивуюсь, що так і буде.)
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24.07.2024 12:27 Відповісти
показання прокурору буде давати трамп
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24.07.2024 13:19 Відповісти
Доні є наївним простачком. Він вважає що кримінальний злочинець Путін має слово гонору і буде його дотримуватися. Доні вважає що влада в РФії така сама як і колишньому СССР. І тут він глибоко помиляється. Партноменклатура мала трохи оливи в голові і міру через яку не переступала. А у теперішної влади ні гальм ні межі нема. Вона за гроші рідну маму продасть. Доні не розуміє що теперішня влада в росії по своїй суті на 2-3 порядки гірша ніж те зло котре було в СССР. . Ну не можна домовлятися із кримінальними паханами ні про що. У них слова немає зовсім. Де ви бачили чесного злодія
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24.07.2024 13:22 Відповісти
О! Трампофіл геннадій не забарився дивись не заплутайся в лобизаннях.
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24.07.2024 13:41 Відповісти
Стадіон так стадіон!
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24.07.2024 12:28 Відповісти
А зараз почнемо дебати. Хоч би постидалися.
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24.07.2024 12:28 Відповісти
во дает !

трамп буде дебатувати із прокурором !

.
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24.07.2024 12:28 Відповісти
Дебатися
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24.07.2024 12:37 Відповісти
хай одразу приходить з адвокатом
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24.07.2024 12:44 Відповісти
Трамп надувает щеки, хорохориться, но на самом деле у Камиллы Харрис появляются шансы победить и Трамп это чувствует.
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24.07.2024 12:29 Відповісти
Це було спрогнозовано ще десь пів року тому, коли де-які ЗМІ в Штатах моделювали різні варіанти пар на фініші президентської гонки. Камала вже тоді вигравала у Трампа. І зараз це стає реальністю для Трампа і це його бісить, бо ТАК класично його обійти на останньому колі в гонці, може тільки майстер хайкласу, яким Байден і виявився! Все було розіграно просто, як по нотам і сам Трамп загнав себе у...свою ж пастку, яку він так готував для Байдена!
А тут ще й прокурор, яка дуже добре знає цей типаж подонків, як Трамп - хамло, насильник та махінатор.
І у Трампа це ВЖЕ оцінили і тому з'явилась ця заява про його згоду на дебати - його поставили "на розтяжку" і зараз у нього цуг-цванг - що б не робив це буде не так, не тоді, а часу на гарну підготовку своїх контратак буде все менше і менше, що приведе його до неминучих помилок, чим і скористується штаб Камали.
Так що, запасаємось попкорном і стежимо.
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24.07.2024 13:22 Відповісти
Може республіканцями вже час пошукати заміну цьому старому пердуну?
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24.07.2024 12:34 Відповісти
зубаста Нікі Гейлі поклала б Гарріс на обидві лопатки

але, вже пізно - респи провели з'їзд і офіційно висунули трампа кандидатом
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24.07.2024 12:41 Відповісти
Вона ж наче на партійних дебатах перемогла була трампа, а потім раптом зняла свою кандидатуру. Мабуть на якійсь козі до неї підʼїхали трампісти, чи то шантаж, чи гроші…
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24.07.2024 13:37 Відповісти
дебати відіграють допоміжну роль. Головне, - хто перемагає на праймеріз... там обирають делегатів на з'їзд. А на дебатах судді - притомні люди (там нема об'єктивних показників, як голи у футболі, наприклад), яких серед реднеків обмаль.
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24.07.2024 13:51 Відповісти
Я мабуть переплутала праймеріз з дебатами.
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24.07.2024 14:11 Відповісти
ооооо, чого би я хотів, щоб Нікі Хейлі була би в бюлетені 5 листопада... Питань би не було б!
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24.07.2024 13:49 Відповісти
Коли будуть дебати, то по повній програмі цю руду перуку.
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24.07.2024 12:37 Відповісти
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24.07.2024 12:38 Відповісти
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24.07.2024 12:49 Відповісти
це той неприємний момент для кожного старого мачо, коли дєдушка несподіванно стає молодой бабушкой !

"сонний Джо" таки дістав рудого

упс....
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24.07.2024 13:01 Відповісти
Воно то смішно але всі розуміють хто стане президентом, бо дебілів - реднеків в США вистачає .....
Дебати то ще не вибори.
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24.07.2024 13:53 Відповісти
Цікаво, а чому абсолютна більшість так радіє? Можливому приходу до влади обами-2? Вам було мало 14-го року з обамою-1, чи 22-го з вірним послідовником? Хочете далі "неескалації та занепокоїнь"? трамп ще той подарунок, м`яко кажучи. Але є шанси з цим безбашом, тільки такий придурок як він і зможе щось протиставити кремлю.
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24.07.2024 12:41 Відповісти
що, півроку заморозки трампістами допомоги США було замало ?
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24.07.2024 12:42 Відповісти
Ти забув, як розвивалися події.

"...Маккарті... ухвалити резолюцію, яка продовжує фінансувати Україну...", - написав Метт Гейтц на своєму сайті.

За відставку проголосувало 216 конгресменів, з яких лише 8 є республіканцями.

Через те що демократи відправили у відставку Маккарті, процес затягнувся до лютого, коли Адміністрація внесла проєкт закону про надання допомоги. У квітні закон було ухвалено, але це вже була версія республіканців і, зокрема, в законі прописано вимогу не затягувати надання АТАКМС.
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24.07.2024 15:03 Відповісти
Перед ким ти розпинаєшся? Нашо їм факти, цеж дебіли, їх не переконаєш.
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24.07.2024 22:13 Відповісти
Тобі руде чмо краще ніж Обама?
відробляєш методичку, чи від народження повний дебіл?
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24.07.2024 13:33 Відповісти
Це в Лахти нова методичка - тільки Трамп щось може протиставити кремлю ?

Звісно Трамп може протиставити кремлю - свою дупу змазану вазеліном 🤣
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24.07.2024 13:51 Відповісти
вже казав - пояснить хто небyдь дурню
вона навіть не, як там? - а от - не кандітаткиня!
легінь скучний з вухом порватим рветься в бій проти прокурора
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24.07.2024 12:41 Відповісти
легінь скучний з вухом порватим

тільки не легінь він - а старий урка
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24.07.2024 12:43 Відповісти
а вона йому строк дасть на дебатах?
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24.07.2024 12:44 Відповісти
нє отходя від каси випеше із номерами статей УК - вона їх пам'ятає
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24.07.2024 12:47 Відповісти
Розумна жінка.Чекаємо,як вона
нокаутує рижого однією лівою.
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24.07.2024 12:51 Відповісти
зброя змазана, перевірена і всі кому треба знають код від сейфа - а це мамка син і я...
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24.07.2024 13:13 Відповісти
не буде потреби - зміню код, а поки так...
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24.07.2024 13:34 Відповісти
Лише уявіть, як цікаво буде генеральному прокурору спілкуватись із злочинцем.
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24.07.2024 12:58 Відповісти
таки да, прокинеться старий кішкачий інстинкт побавитись із мишкою
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24.07.2024 13:03 Відповісти
Трамп уже "столбит" Харрис, пока демократы не выбрали более сильного кандидата.
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24.07.2024 13:03 Відповісти
І звичайно ж ви знаєте, хто б це міг бути?
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24.07.2024 13:29 Відповісти
дайте мені вгадати найбільший рижий аргумент - крукет Камала!
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24.07.2024 13:08 Відповісти
Думаю що краще переможе на виборах Харріс ніж цей рудий вилупок.
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24.07.2024 13:08 Відповісти
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24.07.2024 13:15 Відповісти
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24.07.2024 13:21 Відповісти
Вже мабуть задумав прикинутися хворим, то й почав погоджуватись, а спчатку відмовлявся. А може зроблять кіно про ще одне "пакушєніє"
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24.07.2024 13:27 Відповісти
Тепер в ролі Байдена,тобто битого старого пердуна може бути Трамп...
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24.07.2024 13:32 Відповісти
Шанси у Гаріс стати президентом США такіж я к і у Зеленого клоуна, ніякі нажаль.
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24.07.2024 13:48 Відповісти
Ну, зелений клоун таки став президентом своєї України, так що мабуть і у Камали у своїх США шанси нівроку...
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24.07.2024 14:10 Відповісти
Щось на Камалу нарили, чілішолі?
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24.07.2024 14:04 Відповісти
Це будуть не дебати ,а допит Генеральним прокурором Каліфорнії підозрюваного в багатьох кримінальних справах.
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24.07.2024 14:18 Відповісти
Камала явно в дискусії не буде бекаючою та мекаючою тіткою, як деменційно-ковідний Джо. На відміну від хамського Донні, вся практика риторики якого набута за 11 років роботи в комедійному шоу на телебаченні, Камала має велику практику роботи з злочинцями.
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24.07.2024 15:17 Відповісти
 
 