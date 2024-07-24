Трамп заявив, що готовий провести дебати із Гарріс
Кандидат у президенти США Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, мають відбутися на телеканалі ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.
Однак під час розмови з журналістами у вівторок Трамп заявив, що братиме участь у дебатах з Гарріс, незалежно від того, чи відбудуться вони на ABC, і сказав, що "був би готовий провести більше ніж одні дебати".
Республіканець також вказав, що "дебати важливі для президентських перегонів".
"Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов'язані брати участь у дебатах", - додав Трамп.
Вихід Байдена з президентських перегонів в США
Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.
Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс буде легше, ніж чинного лідера країни Джо Байдена, який відмовився від участі в перегонах.
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Ранее не публиковавшийся проект сторонней группы American Bridge 21st Century выявил 732 потенциальных клиента, провел 472 интервью, а затем снял на видео около 50 избирателей, которые станут ведущими рекламной кампании стоимостью 140 миллионов долларов, которая начнется этой весной и направлена на то, чтобы напомнить женщинам и избирателям из рабочего класса, почему они проголосовали против Трампа в 2020 году, сообщают лидеры группы.
трамп буде дебатувати із прокурором !
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А тут ще й прокурор, яка дуже добре знає цей типаж подонків, як Трамп - хамло, насильник та махінатор.
І у Трампа це ВЖЕ оцінили і тому з'явилась ця заява про його згоду на дебати - його поставили "на розтяжку" і зараз у нього цуг-цванг - що б не робив це буде не так, не тоді, а часу на гарну підготовку своїх контратак буде все менше і менше, що приведе його до неминучих помилок, чим і скористується штаб Камали.
Так що, запасаємось попкорном і стежимо.
але, вже пізно - респи провели з'їзд і офіційно висунули трампа кандидатом
"сонний Джо" таки дістав рудого
упс....
Дебати то ще не вибори.
"...Маккарті... ухвалити резолюцію, яка продовжує фінансувати Україну...", - написав Метт Гейтц на своєму сайті.
За відставку проголосувало 216 конгресменів, з яких лише 8 є республіканцями.
Через те що демократи відправили у відставку Маккарті, процес затягнувся до лютого, коли Адміністрація внесла проєкт закону про надання допомоги. У квітні закон було ухвалено, але це вже була версія республіканців і, зокрема, в законі прописано вимогу не затягувати надання АТАКМС.
відробляєш методичку, чи від народження повний дебіл?
Звісно Трамп може протиставити кремлю - свою дупу змазану вазеліном 🤣
вона навіть не, як там? - а от - не кандітаткиня!
легінь скучний з вухом порватим рветься в бій проти прокурора
тільки не легінь він - а старий урка
нокаутує рижого однією лівою.