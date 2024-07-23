Гарріс ще має переконати Європу у своїй перемозі над Трампом, - Politico
Європейські чиновники ставлять питання, якою буде політика Камали Гарріс, якщо вона стане президентом США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Politico.
Так, центристські європейські політики та чиновники припустили, що Харріс ще має переконати їх, що вона може перемогти Дональда Трампа.
Членкиня виконавчої ради Європейського центрального банку Ізабель Шнабель на початку року назвала Гарріс "невидимкою" та заявила, що та ніколи не переможе.
"Їм слід було з самого початку підготувати іншого кандидата замість Камали Гарріс", - казала Шнабель у приватній розмові в лютому 2024 року.
ЄЦБ заперечив ці цитати як такі, що "вводять в оману". Там заявили, що Шнабель "ніколи не коментує публічно політичні події". Інші люди, знайомі зі стилем дипломатії Гарріс, у приватних розмовах критикували її промови, нагадуючи, що вона, як правило, читала заздалегідь підготовлений текст.
"Іншим прикладом може слугувати її невдалий виступ на британській конференції зі штучного інтелекту у 2023 році. Гарріс вийшла на сцену із запізненням, під президентську музику, і виголосила промову, яку один з відвідувачів назвав "банальною" і яка підірвала основну тему конференції", - зазначає Politico.
Чиновники Європи не кажуть про це вголос, але критично важливим питанням для багатьох у ЄС є не те, якою буде Гарріс на посту президента, а чи має вона те, що потрібно для перемоги над Трампом.
Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.
Після цього спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку. Аналогічні заклики озвучили й інші політики-республіканці.
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перший брехунець на селі ?
ЄЦБ заперечив ці цитати як такі, що "вводять в оману". Там заявили, що Шнабель "ніколи не коментує публічно політичні події". Джерело:
Причина- Трамп- преступник, извращенец и кусок парашного дерьма.
Ти навіщо нам рашиську мумію пропихуєш у президенти ?
"Радимо россійським друзям convicted fellow (злочинця) Трампа наступного разу стреляти у голову. Так у нього бодай з'явиться примарний шанс підняти рейтинг"
Иначе он себе ещё и ЛЕВОЕ ухо поцарапает.
ГРУ- садись, 2.
агент выставляет декларацию о крыме, а не агент ее снимает https://2017-2021.state.gov/crimea-declaration/
Конгресмени закликали піти у відставку директора Секретної служби. Володимир Осєчкін та @lenvilen (доктор Віленський)
https://www.youtube.com/watch?v=bkhKYDVGl8M
Директор служби охорони Трампа Кімберлі відмовилася відповідати на запитання спец. комітету Конгресу з приводу замаху на Трамп. Конгресмени вимагали її відставки.
22 липня в Конгресі пройшли слухання за участю директора Секретної служби Кімберлі Чітл, після яких конгресмени та члени Комітету з нагляду та звітності Джеймс Комер та Джеймі Раскін закликали директора Секретної служби піти у відставку. До цього два інших конгресмена та члени Комітету з нагляду також жорстко розкритикували пані Читл і було порушено питання необхідності її відставки.
Конгресмен від штату Арізона Ендрю Стівен Біггс: "У вашого агентства була бездоганна репутація, але 13 липня ваша агенція з тріском провалилася. Провал призвів до загибелі Корі Компаратора і серйозних травм двох інших - Девіда Дойча та Джеймса Копенгейвера [втрати серед глядачів] окрім поранення президента Трампа. Містер Крукс діяв поодинці?"
КЧ: "Прохання звернутися до розслідування ФБР"
ЕСБ: "Чи був він стрільцем-одинаком?"
КЧ: "Повторюся, зверніться до розслідування ФБР щодо мотивів"
Наступним питанням ставив конгресмен від штату Флорида Байрон Дональдс: "Тобто ви хочете сказати, що Секретна служба не бачила стрільця на даху доти, доки той не вистрілив?"
КЧ: "На даний момент у мене немає таких подробиць."
БД: "Іншими словами, якщо через 9 днів у вас немає подробиць, значить ви, хлопці, це проморгали. Так?"
КЧ: "Я лише говорю, що на даний момент у мене немає подробиць стрілянини"
БД: "Минуло 9 днів. У вас є або є інформація, або її немає. Так?"
КЧ: "Йде процес проведення опитувань та розслідування."
БД: "За останні пару днів мене дошкуляли колеги з обох партій, звільнити вас чи ні. Я відмовчувався. Хотів послухати вас сьогодні. На мій погляд, вас потрібно негайно звільнити через некомпетентність. б отримав від більше відповідей, ніж від вас. Це реальний цирк.
Хто така Кімберлі Чітл? Вона закінчила університет за спеціальністю соціологія. Свою посаду вона отримала з високою ймовірністю тому, що була подругою дружини Байдена Джил. Вона також керувала охороною Джо Байдена. Крім того, порушуючи закон, вона паралельно очолювала приватне розшукове агентство, де отримувала зарплату на порядки більшу, ніж за роботу з охорони президента. Вона вихвалялася, що завдяки їй 30% співробітників секретної служби - жінки. Своїм основним завданням вона ставить впровадження ґендерної рівності в сикрет сервіс.
Хто і що стоїть за замахом на Трампа? Давно ходять чутки, що Джона Кеннеді було вбито через мафіозні розбірки, причому виконавцем вбивства було ЦРУ. Байден відмовився опублікувати секретні архіви ЦРУ та ФБР на цю тему. Трамп пообіцяв це зробити, як тільки стане президентом. З цього моменту Трамп опинився під прицілом спецслужб США. Охорона та поліція мітингу прихильників Трампа не могла не помітити людину з гвинтівкою на даху будинку за 125 метрів від трибуни. На іншій фотографії видно водонапірну вежу за 1,5 милі від трибуни, а на ній якісь люди. Пострілів у записі чути більше, ніж зробив Крукс. Значить, стріляв хтось ще, другий стрілець.
У Крукса не знайшли жодних документів, і його особу встановили за номером зброї. Він навіть не мав прав водія. Тобто. він знав, що не повернеться. Його зброя не була професійною, сам він також не був професійним стрільцем. Складається враження, що його завданням було відвернути увагу на себе, тоді як у Трампа стріляв інший кілер. Це дуже нагадує схему, за якою було скоєно вбивство Кеннеді. Кулі, що потрапили в глядачів, були випущені з рушниці Крукса, але кулю, яка зачепила вухо Трампа, так і не знайшли. Дуже багато даних вказують на те, що стріляли з двох абсолютно різних місць. Тому міс Кімберлі не хоче надавати жодної інформації конгресменам. Вона чекає, поки ФБР, яке веде розслідування, сформує остаточну версію, яку згодують публіці.
Люди помітили стрільця на даху за півгодини до виступу Трампа. Усі служби, що охороняли мітинг, отримали цю інформацію, у тому числі й снайпера охорони, що сиділи на даху будинку навпроти. Так вони й самі чудово бачили людину з рушницею Чому ж вони не стріляли? За протоколом вони не мають права відкривати вогонь, доки не переконаються, що злочинець озброєний. Але вони бачили рушницю... Але найдивніше те, що охорона Трампа не попередила його про загрозу і дозволила йому піднятись на трибуну.
Ось як істерять рашисти від Гаріс. А отже гарний президент треба голосувати
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Так солодко вже давно не було
Вона пообіцяла "зрушити небо і землю", щоб зрозуміти, що пішло не так, і переконатися, що це більше не повториться.
Десь вже таке було про "зрушити небо і землю"
Все таки в цьому випадку можна повірити в "Господь Всемогутній"
на відміну від "Тільки "Господь Всемогутній" може змусити мене зійти з гонки"
На всі питання - відповідь "я не пам'ятаю"
плюс в Конгресі надав свідчення тайний інформатор, що цей з'їзд був кваліфікований як безпечний, щоб знизити кількість охорони, на фоні заяв про іран та планування
явно щось приховують
навіть Конгрес для народа США не зміг отримати відповіді, що трапилось...
Оце так демократія, при демократах
На праймеріз дем. партії у 2020 році Камала Харріс змагалася з Байденом та звинувачувала його в расизмі. Вона обурювалася тим, що Байден відмовився "розбавити" шкільні класи чорношкірими дітьми, відмовився розвозити їх автобусами по школах. Це називається політикою десегрегації, встановленням расового паритету. Але це було 46 років тому, коли Байден був ще сенатором, а Камалі Харріс було 6 років і вона мріяла їздити в одному автобусі з білими дітьми. Результат компанії Харріс виявився незначним - вона отримала лише 4% підтримки. Але Байден проте вибрав її собі у віце-президенти, оскільки вона чорна, жінка. Ще б вона була трансгендером, було б ідеально. У росії в 2000-му році Єльцин також вибрав собі в на заміну нікому не відомого гебіста, і всі бачили, що з цього вийшло. Харріс ще не є кандидатом у президенти, праймеріз дем. партії відбудеться лише за місяць. На даний момент ймовірність перемоги трампа 65%, Харріс 29%. Тому сьогодні Трамп перемагає із гарантією.
Не один не спрацював
Та й ще знаки від "Господь Всемогутній"
Прийшлось зніматись