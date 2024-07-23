Гарріс ще має переконати Європу у своїй перемозі над Трампом, - Politico

Європейські чиновники ставлять питання, якою буде політика Камали Гарріс, якщо вона стане президентом США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Politico.

Так, центристські європейські політики та чиновники припустили, що Харріс ще має переконати їх, що вона може перемогти Дональда Трампа.

Членкиня виконавчої ради Європейського центрального банку Ізабель Шнабель на початку року назвала Гарріс "невидимкою" та заявила, що та ніколи не переможе.

"Їм слід було з самого початку підготувати іншого кандидата замість Камали Гарріс", - казала Шнабель у приватній розмові в лютому 2024 року.

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ЄЦБ заперечив ці цитати як такі, що "вводять в оману". Там заявили, що Шнабель "ніколи не коментує публічно політичні події". Інші люди, знайомі зі стилем дипломатії Гарріс, у приватних розмовах критикували її промови, нагадуючи, що вона, як правило, читала заздалегідь підготовлений текст.

"Іншим прикладом може слугувати її невдалий виступ на британській конференції зі штучного інтелекту у 2023 році. Гарріс вийшла на сцену із запізненням, під президентську музику, і виголосила промову, яку один з відвідувачів назвав "банальною" і яка підірвала основну тему конференції", - зазначає Politico.

Чиновники Європи не кажуть про це вголос, але критично важливим питанням для багатьох у ЄС є не те, якою буде Гарріс на посту президента, а чи має вона те, що потрібно для перемоги над Трампом.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.

Після цього спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку. Аналогічні заклики озвучили й інші політики-республіканці.

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