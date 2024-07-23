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Гарріс ще має переконати Європу у своїй перемозі над Трампом, - Politico

гарріс,камала

Європейські чиновники ставлять питання, якою буде політика Камали Гарріс, якщо вона стане президентом США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Politico.

Так, центристські європейські політики та чиновники припустили, що Харріс ще має переконати їх, що вона може перемогти Дональда Трампа.

Членкиня виконавчої ради Європейського центрального банку Ізабель Шнабель на початку року назвала Гарріс "невидимкою" та заявила, що та ніколи не переможе.

"Їм слід було з самого початку підготувати іншого кандидата замість Камали Гарріс", - казала Шнабель у приватній розмові в лютому 2024 року.

Читайте також: Кандидата в президенти США від демократів буде обрано до 7 серпня, - The New York Times

ЄЦБ заперечив ці цитати як такі, що "вводять в оману". Там заявили, що Шнабель "ніколи не коментує публічно політичні події". Інші люди, знайомі зі стилем дипломатії Гарріс, у приватних розмовах критикували її промови, нагадуючи, що вона, як правило, читала заздалегідь підготовлений текст.

"Іншим прикладом може слугувати її невдалий виступ на британській конференції зі штучного інтелекту у 2023 році. Гарріс вийшла на сцену із запізненням, під президентську музику, і виголосила промову, яку один з відвідувачів назвав "банальною" і яка підірвала основну тему конференції", - зазначає Politico.

Чиновники Європи не кажуть про це вголос, але критично важливим питанням для багатьох у ЄС є не те, якою буде Гарріс на посту президента, а чи має вона те, що потрібно для перемоги над Трампом.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.

Після цього спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку. Аналогічні заклики озвучили й інші політики-республіканці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден повертається до Білого дому після COVID-19 та планує провести "агресивну" кампанію на підтримку Гарріс, - ABC News

Автор: 

США (22737) Трамп Дональд (5594) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+11
Всем нормальным людям в США надо голосовать ПРОТИВ ТРАМПА.
Причина- Трамп- преступник, извращенец и кусок парашного дерьма.
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23.07.2024 12:54
+6
",,Європейські чиновники ставлять питання,," --- Хто?, фРіцо з *******??
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23.07.2024 13:05
+3
хто цей Politico?
перший брехунець на селі ?

ЄЦБ заперечив ці цитати як такі, що "вводять в оману". Там заявили, що Шнабель "ніколи не коментує публічно політичні події". Джерело:
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23.07.2024 12:54
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хто цей Politico?
перший брехунець на селі ?

ЄЦБ заперечив ці цитати як такі, що "вводять в оману". Там заявили, що Шнабель "ніколи не коментує публічно політичні події". Джерело:
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23.07.2024 12:54 Відповісти
Всем нормальным людям в США надо голосовать ПРОТИВ ТРАМПА.
Причина- Трамп- преступник, извращенец и кусок парашного дерьма.
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23.07.2024 12:54 Відповісти
Ну подивіться, як цей мага-чорт істерить

Ти навіщо нам рашиську мумію пропихуєш у президенти ?
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23.07.2024 13:36 Відповісти
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23.07.2024 13:42 Відповісти
Взято з просторів Reddit

"Радимо россійським друзям convicted fellow (злочинця) Трампа наступного разу стреляти у голову. Так у нього бодай з'явиться примарний шанс підняти рейтинг"

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23.07.2024 13:46 Відповісти
Надо в следующий раз проверять ЛЕВУЮ руку трампона.
Иначе он себе ещё и ЛЕВОЕ ухо поцарапает.
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23.07.2024 13:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MNxEDomUlXw&ab_channel=TheTelegraph
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23.07.2024 14:14 Відповісти
фсб, садись 5.
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23.07.2024 14:13 Відповісти
А при чём тут соплежуй Обамка к прямому ху#ловскому агенту трампону?
ГРУ- садись, 2.
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23.07.2024 17:15 Відповісти
ты не тот пост скопипастил, товарищ сержант!

агент выставляет декларацию о крыме, а не агент ее снимает https://2017-2021.state.gov/crimea-declaration/
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23.07.2024 21:23 Відповісти
Ты, чмо новорождённое, тут ху#ловские ссылки кидаешь? ПНХ...
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23.07.2024 21:43 Відповісти
на скорость работаешь, а не на качество.
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23.07.2024 21:53 Відповісти
Поцелуй своего трампона в дупу. Он это любит. Заодно обоссы его.
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23.07.2024 21:55 Відповісти
",,Європейські чиновники ставлять питання,," --- Хто?, фРіцо з *******??
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23.07.2024 13:05 Відповісти
побачимо,якщо Трамп прийде до влади
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23.07.2024 13:28 Відповісти
Трохи не по темі.

Конгресмени закликали піти у відставку директора Секретної служби. Володимир Осєчкін та @lenvilen (доктор Віленський)
https://www.youtube.com/watch?v=bkhKYDVGl8M

Директор служби охорони Трампа Кімберлі відмовилася відповідати на запитання спец. комітету Конгресу з приводу замаху на Трамп. Конгресмени вимагали її відставки.

22 липня в Конгресі пройшли слухання за участю директора Секретної служби Кімберлі Чітл, після яких конгресмени та члени Комітету з нагляду та звітності Джеймс Комер та Джеймі Раскін закликали директора Секретної служби піти у відставку. До цього два інших конгресмена та члени Комітету з нагляду також жорстко розкритикували пані Читл і було порушено питання необхідності її відставки.

Конгресмен від штату Арізона Ендрю Стівен Біггс: "У вашого агентства була бездоганна репутація, але 13 липня ваша агенція з тріском провалилася. Провал призвів до загибелі Корі Компаратора і серйозних травм двох інших - Девіда Дойча та Джеймса Копенгейвера [втрати серед глядачів] окрім поранення президента Трампа. Містер Крукс діяв поодинці?"

КЧ: "Прохання звернутися до розслідування ФБР"
ЕСБ: "Чи був він стрільцем-одинаком?"
КЧ: "Повторюся, зверніться до розслідування ФБР щодо мотивів"

Наступним питанням ставив конгресмен від штату Флорида Байрон Дональдс: "Тобто ви хочете сказати, що Секретна служба не бачила стрільця на даху доти, доки той не вистрілив?"

КЧ: "На даний момент у мене немає таких подробиць."
БД: "Іншими словами, якщо через 9 днів у вас немає подробиць, значить ви, хлопці, це проморгали. Так?"
КЧ: "Я лише говорю, що на даний момент у мене немає подробиць стрілянини"
БД: "Минуло 9 днів. У вас є або є інформація, або її немає. Так?"
КЧ: "Йде процес проведення опитувань та розслідування."
БД: "За останні пару днів мене дошкуляли колеги з обох партій, звільнити вас чи ні. Я відмовчувався. Хотів послухати вас сьогодні. На мій погляд, вас потрібно негайно звільнити через некомпетентність. б отримав від більше відповідей, ніж від вас. Це реальний цирк.

Хто така Кімберлі Чітл? Вона закінчила університет за спеціальністю соціологія. Свою посаду вона отримала з високою ймовірністю тому, що була подругою дружини Байдена Джил. Вона також керувала охороною Джо Байдена. Крім того, порушуючи закон, вона паралельно очолювала приватне розшукове агентство, де отримувала зарплату на порядки більшу, ніж за роботу з охорони президента. Вона вихвалялася, що завдяки їй 30% співробітників секретної служби - жінки. Своїм основним завданням вона ставить впровадження ґендерної рівності в сикрет сервіс.

Хто і що стоїть за замахом на Трампа? Давно ходять чутки, що Джона Кеннеді було вбито через мафіозні розбірки, причому виконавцем вбивства було ЦРУ. Байден відмовився опублікувати секретні архіви ЦРУ та ФБР на цю тему. Трамп пообіцяв це зробити, як тільки стане президентом. З цього моменту Трамп опинився під прицілом спецслужб США. Охорона та поліція мітингу прихильників Трампа не могла не помітити людину з гвинтівкою на даху будинку за 125 метрів від трибуни. На іншій фотографії видно водонапірну вежу за 1,5 милі від трибуни, а на ній якісь люди. Пострілів у записі чути більше, ніж зробив Крукс. Значить, стріляв хтось ще, другий стрілець.

У Крукса не знайшли жодних документів, і його особу встановили за номером зброї. Він навіть не мав прав водія. Тобто. він знав, що не повернеться. Його зброя не була професійною, сам він також не був професійним стрільцем. Складається враження, що його завданням було відвернути увагу на себе, тоді як у Трампа стріляв інший кілер. Це дуже нагадує схему, за якою було скоєно вбивство Кеннеді. Кулі, що потрапили в глядачів, були випущені з рушниці Крукса, але кулю, яка зачепила вухо Трампа, так і не знайшли. Дуже багато даних вказують на те, що стріляли з двох абсолютно різних місць. Тому міс Кімберлі не хоче надавати жодної інформації конгресменам. Вона чекає, поки ФБР, яке веде розслідування, сформує остаточну версію, яку згодують публіці.

Люди помітили стрільця на даху за півгодини до виступу Трампа. Усі служби, що охороняли мітинг, отримали цю інформацію, у тому числі й снайпера охорони, що сиділи на даху будинку навпроти. Так вони й самі чудово бачили людину з рушницею Чому ж вони не стріляли? За протоколом вони не мають права відкривати вогонь, доки не переконаються, що злочинець озброєний. Але вони бачили рушницю... Але найдивніше те, що охорона Трампа не попередила його про загрозу і дозволила йому піднятись на трибуну.
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23.07.2024 13:30 Відповісти
Думка конгресменів від партії щурів (колишня республік анська партія) НІКОГО не цікавить

Ось як істерять рашисти від Гаріс. А отже гарний президент треба голосувати

https://www.patreon.com/posts/chto-govorit-108645594?utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTI6M2Q1ZTc1NTYtMmY1MC00NzE4LTk2NGEtMzg1ODdlYzI5MmViIiwicG9zdF9pZCI6MTA4NjQ1NTk0LCJwYXRyb25faWQiOjQ4NTQxNjc4fQ.vgKs8d03YKKJnuYEk9IqeiCJWPnS9u8kOO4C2DWLTXs&utm_id=7d485599-7811-4af5-9094-82860040e2ed&utm_medium=email https://youtu.be/IMiOOBXO6mI?si=b9XSf_c6aAWnTB56

Так солодко вже давно не було
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23.07.2024 13:38 Відповісти
Садом і Гомора. За 1,5 км пострілів було б не так чутно як за 125м. а звук був однаковий. Тут або дуже добра постанова, на що я більш схильний, або щось інше.
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23.07.2024 14:04 Відповісти
Директор служби визнала, що їм повідомляли про підозрілу особу від двох до п'яти разів до стрілянини на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Вона також повідомила, що дах, з якого Томас Метью Крукс відкрив вогонь, був визначений як потенційно вразливий за кілька днів до мітингу.

Вона пообіцяла "зрушити небо і землю", щоб зрозуміти, що пішло не так, і переконатися, що це більше не повториться.

Десь вже таке було про "зрушити небо і землю"

Все таки в цьому випадку можна повірити в "Господь Всемогутній"
на відміну від "Тільки "Господь Всемогутній" може змусити мене зійти з гонки"
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23.07.2024 14:12 Відповісти
https://youtu.be/9l9lmlKu6Oo?t=2093 Допит директорки секретної служби

На всі питання - відповідь "я не пам'ятаю"
плюс в Конгресі надав свідчення тайний інформатор, що цей з'їзд був кваліфікований як безпечний, щоб знизити кількість охорони, на фоні заяв про іран та планування

явно щось приховують
навіть Конгрес для народа США не зміг отримати відповіді, що трапилось...

Оце так демократія, при демократах
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23.07.2024 17:22 Відповісти
Коли спроба замаху на Трампа не вдалася, за тиждень Байдену довелося вийти з виборчої кампанії. А як усе було добре сплановано!
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23.07.2024 13:43 Відповісти
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23.07.2024 13:50 Відповісти
Рішення вийти з передвиборних перегонів було прийнято не Байденом, його думка нікого не цікавила. До того ж, він практично недієздатний. На нього було чинено величезний тиск з боку його дружини Джил та сина Хантера, колишнього президента Барака Обами, колишнього спікера нижньої палати Пелоссі, родини Клінтонів, але головне - донорами дем. партії. Хто дає гроші, той обирає президентів. Байден був потрібен, поки дозволяв пиляти трильйонний бюджет, роздавав мільярди на безглузду боротьбу з кліматом, законодавчо заборонив бензинові авто тощо. Але тепер донори поставили на іншого коня, точніше, кобилу. Але проблема в тому, що Харріс не кращий кандидат за Байдена.

На праймеріз дем. партії у 2020 році Камала Харріс змагалася з Байденом та звинувачувала його в расизмі. Вона обурювалася тим, що Байден відмовився "розбавити" шкільні класи чорношкірими дітьми, відмовився розвозити їх автобусами по школах. Це називається політикою десегрегації, встановленням расового паритету. Але це було 46 років тому, коли Байден був ще сенатором, а Камалі Харріс було 6 років і вона мріяла їздити в одному автобусі з білими дітьми. Результат компанії Харріс виявився незначним - вона отримала лише 4% підтримки. Але Байден проте вибрав її собі у віце-президенти, оскільки вона чорна, жінка. Ще б вона була трансгендером, було б ідеально. У росії в 2000-му році Єльцин також вибрав собі в на заміну нікому не відомого гебіста, і всі бачили, що з цього вийшло. Харріс ще не є кандидатом у президенти, праймеріз дем. партії відбудеться лише за місяць. На даний момент ймовірність перемоги трампа 65%, Харріс 29%. Тому сьогодні Трамп перемагає із гарантією.
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23.07.2024 14:39 Відповісти
Перепробували всі варіанти
Не один не спрацював

Та й ще знаки від "Господь Всемогутній"

Прийшлось зніматись
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23.07.2024 15:16 Відповісти
Ви такого тут понаписували, що аж страшно стало! Та зрозуміло тільки одне: з майже парубка на фоні Байдена Трамп миттєво перетворився на найстарішого кандидата в президенти в історії США! Три терміни підряд під керівництвом дідуганів - США на таке не підуть!
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23.07.2024 17:57 Відповісти
 
 