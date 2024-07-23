Харрис еще должна убедить Европу в своей победе над Трампом, - Politico

Европейские чиновники задаются вопросом, какой будет политика Камалы Харрис, если она станет президентом США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.

Так, центристские европейские политики и чиновники предположили, что Харрис еще должна убедить их, что она может победить Дональда Трампа.

Член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель в начале года назвала Харрис "невидимкой" и заявила, что та никогда не победит.

"Им следовало с самого начала подготовить другого кандидата вместо Камалы Харрис", - говорила Шнабель в частном разговоре в феврале 2024 года.

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ЕЦБ опроверг эти цитаты как "вводящие в заблуждение". Там заявили, что Шнабель "никогда не комментирует публично политические события". Другие люди, знакомые со стилем дипломатии Харрис, в частных разговорах критиковали ее выступления, напоминая, что она, как правило, читала заранее подготовленный текст.

"Другим примером может служить ее неудачное выступление на британской конференции по искусственному интеллекту в 2023 году. Харрис вышла на сцену с опозданием, под президентскую музыку, и произнесла речь, которую один из посетителей назвал "банальной" и которая подорвала основную тему конференции", - отмечает Politico.

Чиновники Европы не говорят об этом вслух, но критически важным вопросом для многих в ЕС является не то, какой будет Харрис на посту президента, а имеет ли она то, что нужно для победы над Трампом.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ранее он заболел COVID-19.

После этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку. Аналогичные призывы озвучили и другие политики-республиканцы.

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