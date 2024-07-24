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Новини Війна
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По всій Україні була повітряна тривога: в Росії злітав МіГ-31К (оновлено)

Вдень 24 липня 2024 року по всій території України була повітряна тривога. Станом на 13.10 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 12.39 актуальна карта тривог була така:

повітряна тривога

За даними Повітряних сил, на момент оголошення тривоги було зафіксовано зліт МіГ-31К із аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 17 із 23 "Шахедів" та 8 розвідувальних БПлА, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2605) повітряна тривога (906)


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Кацапська наволоч літає , але скоро долітається 🤬
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24.07.2024 12:55 Відповісти
якщо ви конкретно про МіГ-31К, то це найбезпечніший військовий борт у рф.
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24.07.2024 13:01 Відповісти
Коли вже у нас щось злетить і по всій рашці від калінінграду до Куріл,по всім її часовим поясам загудить?
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24.07.2024 13:30 Відповісти
 
 