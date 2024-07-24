По всій Україні була повітряна тривога: в Росії злітав МіГ-31К (оновлено)
Вдень 24 липня 2024 року по всій території України була повітряна тривога. Станом на 13.10 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 12.39 актуальна карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, на момент оголошення тривоги було зафіксовано зліт МіГ-31К із аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
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Amber
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Urs
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Юрій Туркеш
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