Знищено 17 із 23 "Шахедів" та 8 розвідувальних БПлА, - Повітряні сили

У ніч на 24 липня 2024 року російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється. Бив ворог із Бєлгородської області. Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки "Шахедів" запустив ворог?

За даними Повітряних сил, усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил.

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Що вдалося знищити?

В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Як зазначається, більшість дронів знищено на Одещині.

"Протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 – "Zala", 2 – "Supercam", 2 – "Орлан-10", - додають у Повітряних силах.

Раніше Цензор.НЕТ також писав, що на Київщині було зафіксовано "Шахеди", працювали сили ППО. Також повідомлялося, що окупанти вдарили дронами по Одещині: 3 людей зазнали поранення, є руйнування припортової інфраструктури.