Окупанти вдарили дронами по Одещині: 3 поранених, є руйнування припортової інфраструктури. ФОТО

Вночі 24 липня 2024 року війська РФ атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

За його словами, під прицілом росіян була припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок. Троє людей отримали поранення. Двоє з них шпиталізували у стані середньої ступеню важкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.

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Руйнування

"Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.





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