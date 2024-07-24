Окупанти вдарили дронами по Одещині: 3 поранених, є руйнування припортової інфраструктури. ФОТО
Вночі 24 липня 2024 року війська РФ атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Куди бив ворог?
За його словами, під прицілом росіян була припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок. Троє людей отримали поранення. Двоє з них шпиталізували у стані середньої ступеню важкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.
Руйнування
"Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.
Раніше Цензор.НЕТ також писав, що на Київщині було зафіксовано "Шахеди", працювали сили ППО.
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