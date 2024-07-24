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Окупанти вдарили дронами по Одещині: 3 поранених, є руйнування припортової інфраструктури. ФОТО

Вночі 24 липня 2024 року війська РФ атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

За його словами, під прицілом росіян була припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок. Троє людей отримали поранення. Двоє з них шпиталізували у стані середньої ступеню важкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.

Також читайте: Армія РФ завдала ракетного удару по Одещині: частково зруйновано адмінбудівлю та приватне підприємство. ФОТОрепортаж

Руйнування

"Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Наслідки атаки на Ізмаїльский район
Наслідки атаки на Ізмаїльский район

Раніше Цензор.НЕТ також писав, що на Київщині було зафіксовано "Шахеди", працювали сили ППО.

Автор: 

обстріл (28449) Одеська область (3210) дрони (4695)


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щас НАТа абсохнет смєніт влажние траузери і шота прідумает в атмазку...
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24.07.2024 08:51 Відповісти
Це російська мова прилетіла.
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24.07.2024 08:57 Відповісти
Стріляли по "шахідах" зі стрілкової зброї наосліп у нічне небо (3 година ночі). Не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни, навіть стратегічних об"єктів , критичної інфраструктури, енергетики, оборонки.Війна триває уже третій рік, а ворог як безперешкодно нищив, так і продовжує нищити нашу країну, убивати наших людей. Не кажучи уже про те, що не забезпечена і не захищена наша Армія. Продажне злодюжне зеленське кодло - будьте ви прокляті у віках всією Україною і всіма поколіннями Українців!
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24.07.2024 09:13 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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24.07.2024 09:56 Відповісти
 
 