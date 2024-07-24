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Новини Війна
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На Київщині зафіксовано "Шахеди", працюють сили ППО

Шахед на Київщині

У ніч на 24 липня 2024 року війська РФ атакували територію України із застосуванням ударних дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними Повітряних сил, наразі у Київській, Черкаській та Харківській областях зберігається загроза застосування ударних БпЛА.

Своєю чергою, Київська ОВА інформувала про роботу ППО.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Атака дронами на Київщину: без постраждалих та ворожих влучань, уламки впали у двох районах, є незначні пошкодження

Автор: 

Київська область (4007) ППО (3154)


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