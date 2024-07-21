Атака дронами на Київщину: без постраждалих та ворожих влучань, уламки впали у двох районах, є незначні пошкодження

Вночі 21 липня 2024 року Київщина була атакована ударними дронами ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті.

Наслідки ворожої атаки

Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає. Постраждалі відсутні.

Водночас на території двох районів області оперативні групи фіксують падіння уламків ворожих цілей.

"Є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загорання трав'яного настилу, яке було оперативно ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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Дронова атака у ніч на 21 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі ворог спрямував дрони на Київ: усі вони були знищені на підступах до столиці, у Києві, попередньо, без потерпілих та руйнувань. Також зазначалося, що вночі на Київщині чули вибухи, працювали сили ППО. Окрім того, як зазначалося, працювала ППО на Полтавщині, а також на Дніпропетровщині.

За даними Повітряних сил, вночі було знищено 35 із 39 ворожих "Шахедів".