Окупанти атакували Нікополь із важкої артилерії. Над Дніпропетровщиною збито 4 "Шахеди"
У ніч проти неділі, 21 липня, оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі "Шахеди".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Він також інформує, що увечері російські війська атакували Нікополь. Вдарили по райцентру з важкої артилерії.
"Зайнялася суха трава. Пожежу оперативно загасили. Пошкоджено майже десяток сонячних панелей. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, упродовж дня 20 липня окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та з артилерії, загалом - півтора десятки разів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль