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Новини Війна
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Окупанти атакували Нікополь із важкої артилерії. Над Дніпропетровщиною збито 4 "Шахеди"

Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії

У ніч проти неділі, 21 липня, оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі "Шахеди". 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Він також інформує, що увечері російські війська атакували Нікополь. Вдарили по райцентру з важкої артилерії.

"Зайнялася суха трава. Пожежу оперативно загасили. Пошкоджено майже десяток сонячних панелей. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула й одна поранена внаслідок обстрілу окупантами Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося раніше, упродовж дня 20 липня окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та з артилерії, загалом - півтора десятки разів.

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Нікополь (1166) дрони (4609) Дніпропетровська область (3598)


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