Росіяни 15 разів протягом дня атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: Пошкоджено багатоквартирний і 17 приватних будинків, зайнялася гімназія. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 20 липня окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та з артилерії, загалом – півтора десятки разів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ворожим ударом перебували Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади.
Як раніше повідомлялося, є загиблий і постраждала.
Крім того, внаслідок атак пошкоджені багатоквартирний і 17 приватних будинків. Понівечені 8 господарських споруд. Ще одна зайнялася – вогонь загасили.
Пожежа сталася і в гімназії. Її також приборкали.
Також побиті кілька легковиків і вантажівка, 3 теплиці, зачепило лінії електропередач та газогони.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль