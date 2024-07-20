Росіяни 15 разів протягом дня атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: Пошкоджено багатоквартирний і 17 приватних будинків, зайнялася гімназія. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 20 липня окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та з артилерії, загалом – півтора десятки разів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожим ударом перебували Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади.

Як раніше повідомлялося, є загиблий і постраждала.

Крім того, внаслідок атак пошкоджені багатоквартирний і 17 приватних будинків. Понівечені 8 господарських споруд. Ще одна зайнялася – вогонь загасили.

Пожежа сталася і в гімназії. Її також приборкали.

Також побиті кілька легковиків і вантажівка, 3 теплиці, зачепило лінії електропередач та газогони.

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