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Росіяни 15 разів протягом дня атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: Пошкоджено багатоквартирний і 17 приватних будинків, зайнялася гімназія. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 20 липня окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та з артилерії, загалом – півтора десятки разів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожим ударом перебували Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади.

Як раніше повідомлялося, є загиблий і постраждала.

Крім того, внаслідок атак пошкоджені багатоквартирний і 17 приватних будинків. Понівечені 8 господарських споруд. Ще одна зайнялася – вогонь загасили.
Пожежа сталася і в гімназії. Її також приборкали.

Також побиті кілька легковиків і вантажівка, 3 теплиці, зачепило лінії електропередач та газогони.

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Обстріли Дніпропетровщини 20 липня
Обстріли Дніпропетровщини 20 липня
Обстріли Дніпропетровщини 20 липня
Обстріли Дніпропетровщини 20 липня
Обстріли Дніпропетровщини 20 липня
Обстріли Дніпропетровщини 20 липня
Обстріли Дніпропетровщини 20 липня
Обстріли Дніпропетровщини 20 липня
Обстріли Дніпропетровщини 20 липня
Обстріли Дніпропетровщини 20 липня

Автор: 

обстріл (28428) Нікополь (1186) Дніпропетровська область (3716)


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