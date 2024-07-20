Одна людина загинула й одна поранена внаслідок обстрілу окупантами Нікопольщини. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 20 липня, російська війська обстріляли з артилерії Нікополь та Покровську громаду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Нікополі під час російського артобстрілу загинув 44-річний чоловік.
Крім того, внаслідок обстрілу в районі є постраждала. У Покровській громаді поранено жінку 60 років. Їй надали меддопомогу, лікуватиметься вдома.
Також через атаку пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, теплиці, авто, газопроводи, лінія електропередач.
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