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Одна людина загинула й одна поранена внаслідок обстрілу окупантами Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 липня, російська війська обстріляли з артилерії Нікополь та Покровську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Нікополі під час російського артобстрілу загинув 44-річний чоловік.
Крім того, внаслідок обстрілу в районі є постраждала. У Покровській громаді поранено жінку 60 років. Їй надали меддопомогу, лікуватиметься вдома.

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Обстріл Дніпропетровщини 20 липня

Також через атаку пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, теплиці, авто, газопроводи, лінія електропередач.

Обстріл Дніпропетровщини 20 липня
Обстріл Дніпропетровщини 20 липня
Обстріл Дніпропетровщини 20 липня
Обстріл Дніпропетровщини 20 липня
Обстріл Дніпропетровщини 20 липня
Обстріл Дніпропетровщини 20 липня

Автор: 

обстріл (28428) Нікополь (1186) Дніпропетровська область (3716)


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