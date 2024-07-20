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Один человек погиб и один ранен в результате обстрела оккупантами Никопольщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 20 июля, российские войска обстреляли из артиллерии Никополь и Покровскую громаду на Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Никополе во время российского артобстрела погиб 44-летний мужчина.
Кроме того, в результате обстрела в районе есть пострадавшая. В Покровской громаде ранена женщина 60 лет. Ей оказали медпомощь, будет лечиться дома.

Смотрите: Захватчики атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерии. Поврежден дом и парник. ФОТОрепортаж

Обстріл Дніпропетровщини 20 липня

Также из-за атаки повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, теплицы, авто, газопроводы, линия электропередач.

Обстріл Дніпропетровщини 20 липня
Обстріл Дніпропетровщини 20 липня
Обстріл Дніпропетровщини 20 липня
Обстріл Дніпропетровщини 20 липня
Обстріл Дніпропетровщини 20 липня
Обстріл Дніпропетровщини 20 липня

Автор: 

обстрел (28239) Никополь (1095) Днепропетровская область (4160)


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