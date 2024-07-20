Один человек погиб и один ранен в результате обстрела оккупантами Никопольщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 20 июля, российские войска обстреляли из артиллерии Никополь и Покровскую громаду на Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Никополе во время российского артобстрела погиб 44-летний мужчина.

Кроме того, в результате обстрела в районе есть пострадавшая. В Покровской громаде ранена женщина 60 лет. Ей оказали медпомощь, будет лечиться дома.

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Также из-за атаки повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, теплицы, авто, газопроводы, линия электропередач.











