Захватчики атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерии. Поврежден дом и парник. ФОТОрепортаж

В течение дня пятницы, 19 июля, российские оккупанты трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии. Также захватчики атаковали пятью дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, вражеские удары пришлись по Никополю и Марганецкой громаде. Погибших и пострадавших в результате обстрела РФ нет.

Повреждены частный дом и парник.

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