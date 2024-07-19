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Захватчики атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерии. Поврежден дом и парник. ФОТОрепортаж

В течение дня пятницы, 19 июля, российские оккупанты трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии. Также захватчики атаковали пятью дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, вражеские удары пришлись по Никополю и Марганецкой громаде. Погибших и пострадавших в результате обстрела РФ нет.

Повреждены частный дом и парник.

Загарбники атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії

Загарбники атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії

Также смотрите: Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: Повреждены дома, предприятия, учебное заведение, авто и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (28239) Никополь (1095) Днепропетровская область (4160)


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