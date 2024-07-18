РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7860 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
926 1

Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: Повреждены дома, предприятия, учебное заведение, авто и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 18 июля россияне дважды атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области и более пяти раз били из тяжелой артиллерии.

Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение дня враг не оставлял в покое Никопольщину. Громко было в Никополе, Покровской и Мировской громадах.

Как отмечается, в результате обстрелов повреждены частное и коммунальное предприятия, учебное заведение, несколько линий электропередач. Разбиты 8 частных домов, две хозяйственные постройки, столько же парников, гараж. Побиты три легковушки, микроавтобус.

Также читайте: Экстренные отключения ввели на Днепропетровщине, - ДТЭК

Обстріли Нікопольщини 18 липня

В ОВА сообщили, что обошлось без погибших и пострадавших.

Обстріли Нікопольщини 18 липня
Обстріли Нікопольщини 18 липня
Обстріли Нікопольщини 18 липня
Обстріли Нікопольщини 18 липня

обстрел (28239) Никополь (1095) Днепропетровская область (4160)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в российской империи русских продавали на базаре за 2 рубля.

https://www.tiktok.com/@qqq97778/video/7392152045626658053
показать весь комментарий
18.07.2024 19:09 Ответить
 
 