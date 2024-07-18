Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: Повреждены дома, предприятия, учебное заведение, авто и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 18 июля россияне дважды атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области и более пяти раз били из тяжелой артиллерии.
Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение дня враг не оставлял в покое Никопольщину. Громко было в Никополе, Покровской и Мировской громадах.
Как отмечается, в результате обстрелов повреждены частное и коммунальное предприятия, учебное заведение, несколько линий электропередач. Разбиты 8 частных домов, две хозяйственные постройки, столько же парников, гараж. Побиты три легковушки, микроавтобус.
В ОВА сообщили, что обошлось без погибших и пострадавших.
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