Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: Повреждены дома, предприятия, учебное заведение, авто и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 18 июля россияне дважды атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области и более пяти раз били из тяжелой артиллерии.

Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение дня враг не оставлял в покое Никопольщину. Громко было в Никополе, Покровской и Мировской громадах.

Как отмечается, в результате обстрелов повреждены частное и коммунальное предприятия, учебное заведение, несколько линий электропередач. Разбиты 8 частных домов, две хозяйственные постройки, столько же парников, гараж. Побиты три легковушки, микроавтобус.

Также читайте: Экстренные отключения ввели на Днепропетровщине, - ДТЭК

В ОВА сообщили, что обошлось без погибших и пострадавших.







