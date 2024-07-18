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Экстренные отключения ввели на Днепропетровщине, - ДТЭК

На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення

В Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Укрэнерго вводит экстренные отключения в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В ДТЭК напомнили, что во время экстренных отключений графики стабилизационных отключений могут не действовать.

Читайте: В "Укрэнерго" прогнозируют смягчение графиков отключений света уже в ближайшие дни

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ДТЭК (524) отключение света (427) Днепропетровская область (4160)


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