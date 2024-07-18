Экстренные отключения ввели на Днепропетровщине, - ДТЭК
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
"Укрэнерго вводит экстренные отключения в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В ДТЭК напомнили, что во время экстренных отключений графики стабилизационных отключений могут не действовать.
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