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Загарбники атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії. Пошкоджено будинок та парник. ФОТОрепортаж

Упродовж дня п'ятниці, 19 липня, російські окупанти тричі обстрілювали Нікопольский район Дніпропетровщини з важкої артилерії. Також загарбники атакували п'ятьма дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, ворожі удари прийшлися по Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу РФ немає.

Понівечені приватний будинок і парник.

Загарбники атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії

Загарбники атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії

Дивіться також: Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: Пошкоджено будинки, підприємства, заклад освіти, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж

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обстріл (29596) Нікополь (1264) Дніпропетровська область (3950)


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