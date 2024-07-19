Загарбники атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії. Пошкоджено будинок та парник. ФОТОрепортаж
Упродовж дня п'ятниці, 19 липня, російські окупанти тричі обстрілювали Нікопольский район Дніпропетровщини з важкої артилерії. Також загарбники атакували п'ятьма дронами-камікадзе.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, ворожі удари прийшлися по Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу РФ немає.
Понівечені приватний будинок і парник.
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