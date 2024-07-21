Знищено 35 із 39 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 21 липня 2024 року війська РФ завдали удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області - РФ. та 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Крим.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
Під час нічної атаки радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил.
Що вдалося знищити нашій ППО?
За даними Повітряних сил, цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА "Shahed – 131/136". Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.
Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі ворог спрямував дрони на Київ: усі вони були знищені на підступах до столиці, у Києві, попередньо, без потерпілих та руйнувань. Також зазначалося, що вночі на Київщині чули вибухи, працювали сили ППО.
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дураки коментаторы ... сдуйтесь, со своей радостью, это очередная трагедия и разрушения.