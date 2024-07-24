На Киевщине зафиксированы "Шахеды", работают силы ПВО
В ночь на 24 июля 2024 года войска РФ атаковали территорию Украины с применением ударных дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, по данным Воздушных сил, сейчас в Киевской, Черкасской и Харьковской областях сохраняется угроза применения ударных БпЛА.
В свою очередь, Киевская ОВА информировала о работе ПВО.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
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