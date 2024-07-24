Оккупанты ударили дронами по Одесщине: 3 раненых, есть разрушение припортовой инфраструктуры. ФОТО
Ночью 24 июля 2024 года войска РФ атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Куда бил враг?
По его словам, под прицелом россиян была припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом. Три человека получили ранения. Двух из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.
Разрушения
"В результате обстрела произошли разрушения нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины.
Ранее Цензор.НЕТ также писал, что на Киевщине были зафиксированы "Шахеды", работали силы ПВО.
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