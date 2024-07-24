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Оккупанты ударили дронами по Одесщине: 3 раненых, есть разрушение припортовой инфраструктуры. ФОТО

Ночью 24 июля 2024 года войска РФ атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

По его словам, под прицелом россиян была припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом. Три человека получили ранения. Двух из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.

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Разрушения

"В результате обстрела произошли разрушения нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины.

Наслідки атаки на Ізмаїльский район
Наслідки атаки на Ізмаїльский район

Ранее Цензор.НЕТ также писал, что на Киевщине были зафиксированы "Шахеды", работали силы ПВО.

Автор: 

обстрел (27129) Одесская область (3567) дроны (3912)


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щас НАТа абсохнет смєніт влажние траузери і шота прідумает в атмазку...
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24.07.2024 08:51 Ответить
Це російська мова прилетіла.
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24.07.2024 08:57 Ответить
Стріляли по "шахідах" зі стрілкової зброї наосліп у нічне небо (3 година ночі). Не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни, навіть стратегічних об"єктів , критичної інфраструктури, енергетики, оборонки.Війна триває уже третій рік, а ворог як безперешкодно нищив, так і продовжує нищити нашу країну, убивати наших людей. Не кажучи уже про те, що не забезпечена і не захищена наша Армія. Продажне злодюжне зеленське кодло - будьте ви прокляті у віках всією Україною і всіма поколіннями Українців!
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24.07.2024 09:13 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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24.07.2024 09:56 Ответить
 
 