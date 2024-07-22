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Армия РФ нанесла ракетный удар по Одесщине: частично разрушены админздание и частное предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 21 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Под прицелом россиян снова оказались гражданские объекты. В результате удара частично разрушен фасад административного здания частного предприятия, складские помещения, повреждены гражданские автомобили. К счастью, обошлось без человеческих жертв и травм", - сообщил Кипер.

Как писал Цензор.НЕТ утром 22 июля армия РФ атаковала Садовое Херсонской городской территориальной общины.

Наслідки обстрілу Одещини 22 липня
Росіяни вчергове вдарили по Одещині ракетами

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обстрел (27129) Одесская область (3565) ракеты (3569)


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Рюзьке мір, він такий.
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22.07.2024 20:15 Ответить
Це звичайний російський неонацизм. Потрібно було ще вчора називати речі своїми іменами. Не зовсім зрозуміло, чому наша влада і сьогодні жує шмарклі.
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22.07.2024 21:57 Ответить
Новий націонал-соціалізм. Я правильно зрозумів?
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23.07.2024 12:05 Ответить
 
 