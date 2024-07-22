Армия РФ нанесла ракетный удар по Одесщине: частично разрушены админздание и частное предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 21 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Под прицелом россиян снова оказались гражданские объекты. В результате удара частично разрушен фасад административного здания частного предприятия, складские помещения, повреждены гражданские автомобили. К счастью, обошлось без человеческих жертв и травм", - сообщил Кипер.

Как писал Цензор.НЕТ утром 22 июля армия РФ атаковала Садовое Херсонской городской территориальной общины.





Читайте: Правоохранители задержали мэра Белгород-Днестровского. Он пытался незаконно завладеть базой отдыха