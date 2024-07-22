Армия РФ нанесла ракетный удар по Одесщине: частично разрушены админздание и частное предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 21 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Одесской ОГА Олега Кипера.
"Под прицелом россиян снова оказались гражданские объекты. В результате удара частично разрушен фасад административного здания частного предприятия, складские помещения, повреждены гражданские автомобили. К счастью, обошлось без человеческих жертв и травм", - сообщил Кипер.
Как писал Цензор.НЕТ утром 22 июля армия РФ атаковала Садовое Херсонской городской территориальной общины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleg K #589544
показать весь комментарий22.07.2024 20:15 Ответить Мне нравится 1
Мой! Чуєш?
показать весь комментарий22.07.2024 21:57 Ответить Мне нравится 1
Svidok 73 %
показать весь комментарий23.07.2024 12:05 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль