Уничтожено 17 из 23 "Шахедов" и 8 разведывательных БПлА, - Воздушные силы
В ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается. Бил враг из Белгородской области. Также враг атаковал юг страны ударными БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сколько "Шахедов" запустил враг?
По данным Воздушных сил, всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БпЛА противника. Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил.
Что удалось уничтожить?
В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БпЛА. Как отмечается, большинство дронов уничтожено в Одесской области.
"За прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожено не менее 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 - "Zala", 2 - "Supercam", 2 - "Орлан-10", - добавляют в Воздушных силах.
Ранее Цензор.НЕТ также писал, что на Киевщине были зафиксированы "Шахеды", работали силы ПВО. Также сообщалось, что оккупанты ударили дронами по Одесской области: 3 человека получили ранения, есть разрушения припортовой инфраструктуры.
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мабуть поки ми їх не повбиваємо всіх , принаймні ,
на нашій землі 🤬