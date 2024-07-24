РФ не досягла жодного суттєвого прогресу на фронті, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська окупаційна армія не досягла жодного прогресу на фронті.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Сирський описав повзучі перемоги Росії як "тактичні" – локальні досягнення, а не "оперативний" прорив.

"У принципі, ворог не досягнув жодного істотного прогресу", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, довжина лінії фронту становить 3700 км, водночас активні бойові дії велися вздовж 977 км, що "вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною та Францією".

Також читайте: Українські дрони вразили близько 200 об’єктів у РФ, пов’язаних з військовою логістикою, - Сирський