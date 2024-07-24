РФ не досягла жодного суттєвого прогресу на фронті, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська окупаційна армія не досягла жодного прогресу на фронті.
Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Сирський описав повзучі перемоги Росії як "тактичні" – локальні досягнення, а не "оперативний" прорив.
"У принципі, ворог не досягнув жодного істотного прогресу", - сказав головнокомандувач ЗСУ.
За словами Сирського, довжина лінії фронту становить 3700 км, водночас активні бойові дії велися вздовж 977 км, що "вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною та Францією".
Топ коментарі
+19 polini orop
показати весь коментар24.07.2024 12:43
+19 Ольга Костыря #552360
показати весь коментар24.07.2024 12:48
+17 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар24.07.2024 12:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
майже 2 Словаччини з 22 року , рахую це успіхом і конкретним, можливо тому я не головнокомандувач ?
із цією тактикою прогризання оборони треба щось робити
ряду катастроф тактичного характеру які можуть перерости в стратегічний обвал.
фортифікацію робити, мать вашу ЗЄльону !!!!!!!!!
не знаєте як?
випишіть із рашки дебіла суровікіна-хєровікіна!
може навчить нас, хохлів, шанці рити !
а колись козаки були однією із найкращих піхот в Європу, у тому числі і по польовій фортифікації
Все добре, можна розслабитися і далі
Дякуємо!
Доречі це стара карта, на сьогодні ситуація виглядає набагато гірше
ОТАКОЇ...
Можуть гатити по місту з гармат, так для розваги, то не важливо?
я щось пропустив ?
стратеги, мля... буде пояснювати значення Липців для оборони Харькова