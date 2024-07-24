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Новини Війна
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РФ не досягла жодного суттєвого прогресу на фронті, - Сирський

Сирський про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська окупаційна армія не досягла жодного прогресу на фронті.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Сирський описав повзучі перемоги Росії як "тактичні" – локальні досягнення, а не "оперативний" прорив.

"У принципі, ворог не досягнув жодного істотного прогресу", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, довжина лінії фронту становить 3700 км, водночас активні бойові дії велися вздовж 977 км, що "вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною та Францією".

Також читайте: Українські дрони вразили близько 200 об’єктів у РФ, пов’язаних з військовою логістикою, - Сирський

Автор: 

Сирський Олександр (591)


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Топ коментарі
+19
Ну як сказати !

майже 2 Словаччини з 22 року , рахую це успіхом і конкретним, можливо тому я не головнокомандувач ?
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24.07.2024 12:43
+19
Покажите ему уже карту, кто ни будь.
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24.07.2024 12:48
+17
Зате несуттєвий прогрес кожен останній день у орків на жаль...
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24.07.2024 12:45
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Ну як сказати !

майже 2 Словаччини з 22 року , рахую це успіхом і конкретним, можливо тому я не головнокомандувач ?
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24.07.2024 12:43 Відповісти
кацапи мають несуттєві успіхи, але кожен день !

із цією тактикою прогризання оборони треба щось робити
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24.07.2024 12:50 Відповісти
Там нема прогризання є системна криза фронту спричинена некомпетентним командуванням.яка вже призвела до
ряду катастроф тактичного характеру які можуть перерости в стратегічний обвал.
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24.07.2024 12:54 Відповісти
о, бєзумні-хунвейбіни полізли: "Огонь по штабам !"

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24.07.2024 14:04 Відповісти
В чому зауваження,контужений диваном?
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24.07.2024 17:11 Відповісти
яка причина прогризання оборони? вона в повітрі! треба щось робити з повітрям!
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24.07.2024 12:54 Відповісти
а що робити ?
фортифікацію робити, мать вашу ЗЄльону !!!!!!!!!

не знаєте як?
випишіть із рашки дебіла суровікіна-хєровікіна!
може навчить нас, хохлів, шанці рити !

а колись козаки були однією із найкращих піхот в Європу, у тому числі і по польовій фортифікації
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24.07.2024 12:56 Відповісти
це він свої та зелених гнид проіоби справдуе......
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24.07.2024 12:44 Відповісти
який же висновок можемо зробити з заяви головнокомандувача? перемога вже близько?
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24.07.2024 12:45 Відповісти
Те, що він ******.
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24.07.2024 12:55 Відповісти
Зате несуттєвий прогрес кожен останній день у орків на жаль...
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24.07.2024 12:45 Відповісти
І до суттєвого (адмінкордонів Донеччини) вже дуже-дуже мало залишилось...
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24.07.2024 12:49 Відповісти
не так вже й мало, але агломерація Краматорськ-Словьянськ це серьозно - сотні тисяч населення
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24.07.2024 12:51 Відповісти
Так вони останнім часом по полях обходять. Без жодної спроби Сирського та ГШ зрізати (оточити) ті числені прориви.
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24.07.2024 13:40 Відповісти
Вони не вміють. Яка ініціатива, які удари з флангів? Ви про що? Вони( старі генерали в ОТУ і ОСУ) вміють тільки нарізати смуги відповідальності на карті. І казати триматися насмерть.
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24.07.2024 14:11 Відповісти
Тоб то, прогрес таки у парашників є. Несутевий, тактичний, но таки є.
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24.07.2024 12:46 Відповісти
Це звиздець...поздавали з десяток сіл та тактичну перевагу ...і розказуює те шо хоче чути 🤡
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24.07.2024 12:47 Відповісти
Покажите ему уже карту, кто ни будь.
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24.07.2024 12:48 Відповісти
Чергова порція локшини ,на вуха зелохтората!! ))
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24.07.2024 12:49 Відповісти
Західним слухачам.

Все добре, можна розслабитися і далі
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24.07.2024 12:53 Відповісти
І ЦЕ - ПОПРИ УСІ ЗУСИЛЛЯ МОСКОВИТА СИРСЬКОГО ПО ДЕЗОРГАНІЗАЦІЇ АРМІЙСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЗНЯТТЯ І ТАСУВАННЯ КОМБРИГІВ.
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24.07.2024 12:49 Відповісти
Тобто, втрачені території - то гуйня на паличці.
Дякуємо!
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24.07.2024 12:50 Відповісти
Стосовно Прогресу
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24.07.2024 12:51 Відповісти
Так дуже цинічно прямо по кацапськи говорити про прогрес кацапів коли орки під Прогресом беруть в котел 2 батальони.
Доречі це стара карта, на сьогодні ситуація виглядає набагато гірше
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24.07.2024 12:58 Відповісти
НГШ БАРГІЛЕВИЧ - ОСТАННЯ ПОСАДА У ВІСЬКАХ - НАЧАЛЬНИК ШТАБУ КАДРОВАНОГО БАТАЛЬЙОНУ ЗВ'ЯЗКУ.
ОТАКОЇ...
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24.07.2024 12:51 Відповісти
"..а в остальном прекрасная маркиза." !!))
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24.07.2024 12:51 Відповісти
Сам себе заспокоює?
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24.07.2024 12:51 Відповісти
от клован
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24.07.2024 12:52 Відповісти
Київ за три, дня. Не вдався.
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24.07.2024 12:53 Відповісти
Краще б у нас був такий "несуттєвий прогрес" на фронті, а не у ворога.
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24.07.2024 12:54 Відповісти
Сирський сам себе хвалить, бо більше нікому.
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24.07.2024 12:55 Відповісти
А біля Прогресу що???
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24.07.2024 13:01 Відповісти
"РФ не достигла никакого существенного прогресса на фронте" - не такого, какого бы хотел Сырский?
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24.07.2024 13:01 Відповісти
,,захоплення Липців в 20 км від Харкова то не важливо ?
Можуть гатити по місту з гармат, так для розваги, то не важливо?
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24.07.2024 13:02 Відповісти
Липці вже захопили ?
я щось пропустив ?

стратеги, мля... буде пояснювати значення Липців для оборони Харькова
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24.07.2024 14:15 Відповісти
Квартал жгет.
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24.07.2024 13:04 Відповісти
Все йде по плану кремля. А що він ще скажеш?
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24.07.2024 13:05 Відповісти
Козляра просирська! В них щодня отакий ''несуттєвий прогрес''. Не можеш іди у відставку!
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24.07.2024 13:14 Відповісти
Кожен з нас може ввечері подивитись в телефоні оті зміни на фронті.Суттєвий прогрес чи несуттєвий то питання чисто відносне.Головне що він є і винен в ньому Сирський.І якщо Залужного зняли за наш прогрес,то чому Сирського залишають за їхній прогрес - ось питання.
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24.07.2024 13:19 Відповісти
зате в тилу, в офісі прєзіка, такі успіхи, що, а ні клавою описати, а ні в казці вечірнього гундосика розказати!
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24.07.2024 13:20 Відповісти
Поки є куди відступити, та шо вкрасти - потері так і будуть несуттеві. Головне-тримати західнй кордон від втікачів.
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24.07.2024 13:42 Відповісти
Якщо не Залужного, то хоч Шапталу поверніть до Генштабу. Повний же провал назріває...
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24.07.2024 13:45 Відповісти
Це командування веде нас до прірви
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24.07.2024 13:45 Відповісти
Якби це сказав Зеля, то це ще можна було зрозуміти, там в голові окрім коксу більше нічого немає, але коли про це говорить Головнокомандувач ЗСУ то стає страшно за майбутнє цієї країни
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24.07.2024 13:50 Відповісти
Его ставили с одной целью - быть под ручным управлением ермака. Все остальное неважно, карьера как самоцель...
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24.07.2024 14:21 Відповісти
просгали, проспали, прозевали но у врага типа прогресса нет!
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24.07.2024 14:20 Відповісти
Якраз Прогрес, на жаль, тепер під орками. В прямому і переносному сенсі.
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24.07.2024 15:03 Відповісти
Капець! Стільки окупованої території не суттєво?
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24.07.2024 17:13 Відповісти
А що таке "суттєвого прогресу"? Бо Київ не взяли!. А більше тисячі кв. км. здачі територій після звільнення Залужного! Це що, перемога? Чогось ішак мовчить, а коментує Сирський.
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24.07.2024 20:42 Відповісти
 
 