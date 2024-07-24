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Рашисти атакували з безпілотника Херсон: постраждала 57-річна жінка

Внаслідок атаки російського безпілотника постраждала жителька Херсона.

Внаслідок атаки російського безпілотника постраждала місцева жителька Херсона. Вона дістала контузію.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"57-річна жінка, на яку окупанти скинули вибухівку з дрона, дістала контузію, поранення нижньої кінцівки та вибухову травму. Потерпілій надали меддопомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Також за медичною допомогою звернулася 90-річна жінка, котра потрапила під ворожий удар цієї ночі. У неї діагностували вибухову травму та поранення передпліччя.

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