УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10355 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 444 1

Рашисти ударили по поліцейській автівці у Херсоні, поранено двоє правоохоронців. ФОТО

Окупанти атакували безпілотниками Дніпровський район Херсону - прицільно вдарили по службовому автомобілю слідчо-оперативної групи поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, автомобіль зазнав механічних пошкоджень, двоє працівників поліції віком 21 та 22 роки зазнали поранення.

Атака на Херсон
Атака на Херсон
Атака на Херсон

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Дніпровський район Херсону: загинула жінка

Також росіяни атакували цивільне авто, постраждав 57-річний чоловік, який у момент атаки перебував на вулиці. У Антонівці, внаслідок атаки дроном, пошкоджено приватний будинок, вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 69-річний чоловік.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакувала жителя Херсону з БПЛА, його поранено.

Автор: 

МВС (3501) обстріл (28449) Херсон (3356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Френдли файер?
показати весь коментар
24.07.2024 11:43 Відповісти
 
 