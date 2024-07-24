Рашисти ударили по поліцейській автівці у Херсоні, поранено двоє правоохоронців. ФОТО
Окупанти атакували безпілотниками Дніпровський район Херсону - прицільно вдарили по службовому автомобілю слідчо-оперативної групи поліції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Як зазначається, автомобіль зазнав механічних пошкоджень, двоє працівників поліції віком 21 та 22 роки зазнали поранення.
Також росіяни атакували цивільне авто, постраждав 57-річний чоловік, який у момент атаки перебував на вулиці. У Антонівці, внаслідок атаки дроном, пошкоджено приватний будинок, вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 69-річний чоловік.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакувала жителя Херсону з БПЛА, його поранено.
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Пофистал Дидославний
показати весь коментар24.07.2024 11:43 Відповісти Мені подобається 1
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