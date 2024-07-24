Рашисти ударили по поліцейській автівці у Херсоні, поранено двоє правоохоронців. ФОТО

Окупанти атакували безпілотниками Дніпровський район Херсону - прицільно вдарили по службовому автомобілю слідчо-оперативної групи поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, автомобіль зазнав механічних пошкоджень, двоє працівників поліції віком 21 та 22 роки зазнали поранення.







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Також росіяни атакували цивільне авто, постраждав 57-річний чоловік, який у момент атаки перебував на вулиці. У Антонівці, внаслідок атаки дроном, пошкоджено приватний будинок, вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 69-річний чоловік.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакувала жителя Херсону з БПЛА, його поранено.