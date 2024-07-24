УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11153 відвідувача онлайн
Новини
3 617 19

Підпалив пікап ЗСУ на замовлення ФСБ: СБУ затримала у Рівному рецидивіста

У Рівному затримано рецидивсті, який підпалив авто ЗСУ

Затримано агента ФСБ РФ, який готував серію підпалів авто ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисником виявився рецидивіст з Рівненщини. Раніше фігурант відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, через що потрапив у поле зору російської спецслужби. фсб дистанційно залучила його до співпраці та в обмін на грошову винагороду поставила завдання на підпал автотехніки ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Чоловік вночі обходив територію Рівного та намагався виявити припарковані авто українських захисників. Йому вдалося підпалити один із службових пікапів ЗСУ, після чого правоохоронці "по гарячих слідах" затримали зловмисника.

Чоловік зняв підпал на відео, щоб надіслати російському куратору із яким спілкувався у Telegram.

Читайте: 8 років в’язниці отримали двоє російських шпигунів, які збирали дані про місця базування Сил оборони на Одещині, - СБУ

Спецслужби РФ планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході нашої держави.

"Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також у нього виявлено легкозаймисті суміші та банківську картку, на яку він сподівався отримати грошову "винагороду" від фсб", - зазначили в СБУ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

Також читайте: СБУ затримала пропагандиста Новосельцева та його спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації (оновлено)

Автор: 

Рівне (572) СБУ (12786)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
если шось такого рода "г" у себя в городе надыбаю - я полицию вызывать не будут
показати весь коментар
24.07.2024 13:10
+6
ці діверсанти таки дійсно дебільні бомжі і їх мета - мєлко насрать в тапки ЗСУ, спалити автівку.
шкоди на пьять копійок, бо автівки старі, а шуму на все місто
показати весь коментар
24.07.2024 13:16
+6
Чомусь місцевих зловмисників, які спокусились на винагороду ворога, шкодують. І висувають м підозри у всього лише знищенні (псуванні) майна шляхом підпалу. Що тягне на мінімальне покарання.
А потрібно всім без винятку, в т.ч. неповнолітнім підпалювачам, висувати обвинувачення у диверсії під час дії режиму воєнного стану (ч.2 ст.113 ККУ), що карається 15-річним або довічним ув'язненням із конфіскацією майна.
От тоді вал бажаючих заробити на цій "темі" одразу ж би зупинився.
показати весь коментар
24.07.2024 13:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
если шось такого рода "г" у себя в городе надыбаю - я полицию вызывать не будут
показати весь коментар
24.07.2024 13:10 Відповісти
Сядете у в'язницю і всі про вас забудуть через тиждень, після того, як коментарі побурлять у Фізбуці. Це не ваша і не моя справа. Нехай цим займаються ті, кого чия це робота. Да і я не бачу, щоб самі військові самосудом займалися. Хоча були погрози "коліна прострелити" вам або мені
показати весь коментар
24.07.2024 14:19 Відповісти
да хрен вы угадали
показати весь коментар
24.07.2024 14:36 Відповісти
Добре. Я спокоєн..
показати весь коментар
24.07.2024 14:41 Відповісти
Таке враження , що в шпигуни і диверсанти йдуть тільки бомжі , алкаші і наркомани .А серед наших чиновників одні ангелочки .
показати весь коментар
24.07.2024 13:12 Відповісти
ці діверсанти таки дійсно дебільні бомжі і їх мета - мєлко насрать в тапки ЗСУ, спалити автівку.
шкоди на пьять копійок, бо автівки старі, а шуму на все місто
показати весь коментар
24.07.2024 13:16 Відповісти
таких саме легше купити за пляшку горілки, ніяких витрат, на жаль.
показати весь коментар
24.07.2024 13:27 Відповісти
Чомусь місцевих зловмисників, які спокусились на винагороду ворога, шкодують. І висувають м підозри у всього лише знищенні (псуванні) майна шляхом підпалу. Що тягне на мінімальне покарання.
А потрібно всім без винятку, в т.ч. неповнолітнім підпалювачам, висувати обвинувачення у диверсії під час дії режиму воєнного стану (ч.2 ст.113 ККУ), що карається 15-річним або довічним ув'язненням із конфіскацією майна.
От тоді вал бажаючих заробити на цій "темі" одразу ж би зупинився.
показати весь коментар
24.07.2024 13:33 Відповісти
А ще краще - якщо гарячим слідом, не доводити справи до суду. Економія буде нормальна. Не треба проводити всі необхідні досліди, винаймати адвокатів, скликати засідання, а потім ще утримувати купу років державним коштом.

Непокора при затриманні - пристреліли й та по всьому.
показати весь коментар
24.07.2024 13:38 Відповісти
у мєнтів, зброю та одяг відбирають. бо ті сцикливі тилові криси.
а, ви кажете, при спробі нападу, чи втечі.....
показати весь коментар
24.07.2024 13:47 Відповісти
Ну так нехай військові і роблять це. А то як цивільним погрожувати - так герої. Де "прострілювач колін"? Де місцевий Андрій Стадник?
показати весь коментар
24.07.2024 13:57 Відповісти
+ отменить "закон Савченко" а для коллаборантов и госизменников вообще отменить зачет времени в СИЗО в общий стаж срок отсидки!!! Уже чего тянуть!!
показати весь коментар
24.07.2024 14:18 Відповісти
От дивіться ,🤡 не бомж ...наркоман так...але президент хочь і " прозорний " і здає Україну так , шо цим бомжам ,ще далеко до нього
показати весь коментар
24.07.2024 13:45 Відповісти
Раз пішла така катавасія з авто військових, то не завадило б їм підловити пару штук та ручки то переламати, бо поки суд щось там присудить…
показати весь коментар
24.07.2024 13:46 Відповісти
Ну от чого б його при затриманні не пристрелити? Бо нашо воно живе отаке падло...
показати весь коментар
24.07.2024 13:59 Відповісти
Ну затримали вчергове, РЕЦИДИВИСТА змосковщеного, тепер його утримуватимуть Українці ???!!
Яка влада, такі й покарання ворогам України!!

Його місце у ВРУ, в монозброді аброхамія…, замість безумної!…
Типовий служка, від стефанчука+корнієнка… тим більше, і бронювати не треба, таке лайно!!!
показати весь коментар
24.07.2024 14:01 Відповісти
Лучшее что можно сделать во время войны - всех петушистов рецидивистов отделить от Общества! Или окопы рыть или под надзор на остров или в газенваген, увы но они очень опасны...
Все петухи в законе контролировались нквд еще на заре создания этой идкологии
показати весь коментар
24.07.2024 14:15 Відповісти
 
 