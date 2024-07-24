Підпалив пікап ЗСУ на замовлення ФСБ: СБУ затримала у Рівному рецидивіста
Затримано агента ФСБ РФ, який готував серію підпалів авто ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Зловмисником виявився рецидивіст з Рівненщини. Раніше фігурант відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, через що потрапив у поле зору російської спецслужби. фсб дистанційно залучила його до співпраці та в обмін на грошову винагороду поставила завдання на підпал автотехніки ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Чоловік вночі обходив територію Рівного та намагався виявити припарковані авто українських захисників. Йому вдалося підпалити один із службових пікапів ЗСУ, після чого правоохоронці "по гарячих слідах" затримали зловмисника.
Чоловік зняв підпал на відео, щоб надіслати російському куратору із яким спілкувався у Telegram.
Спецслужби РФ планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході нашої держави.
"Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також у нього виявлено легкозаймисті суміші та банківську картку, на яку він сподівався отримати грошову "винагороду" від фсб", - зазначили в СБУ.
Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.
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шкоди на пьять копійок, бо автівки старі, а шуму на все місто
А потрібно всім без винятку, в т.ч. неповнолітнім підпалювачам, висувати обвинувачення у диверсії під час дії режиму воєнного стану (ч.2 ст.113 ККУ), що карається 15-річним або довічним ув'язненням із конфіскацією майна.
От тоді вал бажаючих заробити на цій "темі" одразу ж би зупинився.
Непокора при затриманні - пристреліли й та по всьому.
а, ви кажете, при спробі нападу, чи втечі.....
Яка влада, такі й покарання ворогам України!!
Його місце у ВРУ, в монозброді аброхамія…, замість безумної!…
Типовий служка, від стефанчука+корнієнка… тим більше, і бронювати не треба, таке лайно!!!
Все петухи в законе контролировались нквд еще на заре создания этой идкологии