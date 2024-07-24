Підпалив пікап ЗСУ на замовлення ФСБ: СБУ затримала у Рівному рецидивіста

Затримано агента ФСБ РФ, який готував серію підпалів авто ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисником виявився рецидивіст з Рівненщини. Раніше фігурант відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, через що потрапив у поле зору російської спецслужби. фсб дистанційно залучила його до співпраці та в обмін на грошову винагороду поставила завдання на підпал автотехніки ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Чоловік вночі обходив територію Рівного та намагався виявити припарковані авто українських захисників. Йому вдалося підпалити один із службових пікапів ЗСУ, після чого правоохоронці "по гарячих слідах" затримали зловмисника.

Чоловік зняв підпал на відео, щоб надіслати російському куратору із яким спілкувався у Telegram.

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Спецслужби РФ планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході нашої держави.

"Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також у нього виявлено легкозаймисті суміші та банківську картку, на яку він сподівався отримати грошову "винагороду" від фсб", - зазначили в СБУ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

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