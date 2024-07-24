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Новини Війна
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Кладовище знищеної російської техніки у зоні відповідальності бійців 72-ї ОМБр. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на я кому зафільмована знищена ворожа техніка у зоні відповідальності бійців 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано 24 одиниці військової техніки різних типів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілі окупанти рачкують подалі від підбитої бронемашини після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17250) знищення (7161) 72 окрема механізована бригада (241)


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Топ коментарі
+5
👍👍👍👍👍👍👍
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24.07.2024 14:29
+3
Цигани слиною поперхнуться, побачивши відео. Скільки металу).
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24.07.2024 15:48
+2
гарний цвинтар, а головне довгий....і кінця йому не буде !
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24.07.2024 16:30
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24.07.2024 14:29 Відповісти
Чорні Кубинку створили) Там і капище зс раіссі має бути! І натівців туди навишкіл - хай би побачили, що можна їх зброєю робити! І що вони не роблять.
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24.07.2024 15:07 Відповісти
Цигани слиною поперхнуться, побачивши відео. Скільки металу).
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24.07.2024 15:48 Відповісти
Зеленський підриває склади зі зброєю.

https://telegram.me/share/url?text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D1%83%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D1%96%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%3A%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fpoltava%2F797687-na-poltavsini-u-selisi-kotelva-stalasa-detonacia-***********-so-vidomo%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fpoltava%2F797687-na-poltavsini-u-selisi-kotelva-stalasa-detonacia-***********-so-vidomo%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

23 липня уhttps://suspilne.media/poltava/518477-u-kotelvi-na-poltavsini-lev-vkusiv-colovika/ селищі Котельва сталася детонація ***********, внаслідок якої виникла пожежа господарської будівлі та руйнування житлового сектору, розташованого на прилеглій території. Сталося це о 20:25.

Про це Суспільному повідомила Котелевська селищна голова Тетяна Корост.

Інформацію щодо руйнувань будинків місцевих жителів та іншої цивільної інфраструктури уточнюють. Кількість постраждалих також невідома. На місці працюють підрозділи служби ДСНС та поліції.

Нині у селищі створили штаб та затвердили план із ліквідації надзвичайної ситуації.
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24.07.2024 15:56 Відповісти
У Котельві на Полтавщині лев вкусив чоловіка
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24.07.2024 16:09 Відповісти
Вже є в новинах. Правда зелений Філіп "сором'язливо" не каже, що це склади зброї.
Про зброю можна було верещати на кожному кутку тільки про Порошенку.

"У Полтавській області виникла пожежа на складі, лунали вибухи. Людей евакуювали, - ОВА"

Джерело:
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24.07.2024 18:00 Відповісти
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24.07.2024 16:09 Відповісти
Это ж сколько мальчиков в трусиках в них изжарилось?!
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24.07.2024 16:20 Відповісти
ніскока, бо "патєрь нєт".

і щось мені підказує, що орікс і половини цієї техніки не врахував. І навіть після цього відоса - не врахує.
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24.07.2024 22:24 Відповісти
гарний цвинтар, а головне довгий....і кінця йому не буде !
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24.07.2024 16:30 Відповісти
Чому не буде? Буде.

Вже почали зникати з засрашинських військ САУ Гіацинт-С (152 мм). Бо повибили та стволи позносилися. На базах зберігання в 2021 році їх було 700-800 штук. Зараз залишилось 300 і половина без стволів, а інша половина - навіть на супутникових знімках виглядає металобрухтом.

Вже скінчились на базах зберігання МТЛБ (було майже 3000 в 2021 році, зараз залишилось 400 коробок металобрухту).

Чи ви думаєте вони "баггі" (гольфкари) китайські почали закупити з-за того, що "кінця краю ресурсам немає"?!? Або перемовин захотіли, бо дуже їм класно без техніки наступається?

Виснаження по техніці в них по техніці. Ремонтні заводи забиті і захлинаються технікою битою. У військах, за деякими оцінками, взагалі біля 1000 танків залишилось. Саме тому і впали "надої" щоденні по танкам. ТУПО НЕМАЄ І БЕРЕГУТЬ.
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24.07.2024 22:29 Відповісти
 
 