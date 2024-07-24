Кладовище знищеної російської техніки у зоні відповідальності бійців 72-ї ОМБр. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на я кому зафільмована знищена ворожа техніка у зоні відповідальності бійців 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано 24 одиниці військової техніки різних типів.

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