Уцілілі окупанти рачкують подалі від підбитої бронемашини після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Бійці 72-ї ОМБр імені Чорних запорожців знищили ворожу БМП, екіпаж на швидкості намагався подолати небезпечну ділянку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що після успішної атаки, уцілілі окупанти намагаються рачкувати подалі від бронемашини. Однак далеко відповзти до моменту вибуху БМП вони не встигли.

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