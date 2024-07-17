Уцілілі окупанти рачкують подалі від підбитої бронемашини після атаки українських воїнів. ВIДЕО
Бійці 72-ї ОМБр імені Чорних запорожців знищили ворожу БМП, екіпаж на швидкості намагався подолати небезпечну ділянку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що після успішної атаки, уцілілі окупанти намагаються рачкувати подалі від бронемашини. Однак далеко відповзти до моменту вибуху БМП вони не встигли.
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Топ коментарі
+13 Нина Карпенко
показати весь коментар17.07.2024 12:01 Відповісти Посилання
+11 Луиза Пивдень
показати весь коментар17.07.2024 12:01 Відповісти Посилання
+3 Михайло #589506
показати весь коментар17.07.2024 12:05 Відповісти Посилання
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