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Уцілілі окупанти рачкують подалі від підбитої бронемашини після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Бійці 72-ї ОМБр імені Чорних запорожців знищили ворожу БМП, екіпаж на швидкості намагався подолати небезпечну ділянку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що після успішної атаки, уцілілі окупанти намагаються рачкувати подалі від бронемашини. Однак далеко відповзти до моменту вибуху БМП вони не встигли.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 72 ОМБр відбили ворожий штурм та знищили танк і МТЛБ окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) знищення (7692) 72 окрема механізована бригада (250) БМП (416)


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Топ коментарі
+13
Озвучка на п'ять балів!
Утілізуйте їх побільше,
та повертайтеся з перемогою!
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17.07.2024 12:01 Відповісти
+11
Озвучка ,це просто емоціїй вихід 🤣...👍
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17.07.2024 12:01 Відповісти
+3
Озвучка супер,під музику не те
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17.07.2024 12:05 Відповісти
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17.07.2024 11:57 Відповісти
Озвучка ,це просто емоціїй вихід 🤣...👍
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17.07.2024 12:01 Відповісти
Озвучка на п'ять балів!
Утілізуйте їх побільше,
та повертайтеся з перемогою!
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17.07.2024 12:01 Відповісти
це не про тебе Круг співав ? ))
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17.07.2024 12:49 Відповісти
Озвучка супер,під музику не те
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17.07.2024 12:05 Відповісти
Це друга армія світу, я нічого не перепутав ???
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17.07.2024 12:07 Відповісти
суєтятсо, шумахери
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17.07.2024 12:07 Відповісти
кудом не рулі, а правила в Україні треба соблюдовивати, а то по *****.
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17.07.2024 12:11 Відповісти
Озвучка классс
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17.07.2024 12:38 Відповісти
Номинант на Оскар! Это шедевр!
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17.07.2024 12:48 Відповісти
умнички наши плюс плюс всё стабильно
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17.07.2024 13:49 Відповісти
Швидкість,скільки прийшлось мін витратити,до результату.
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17.07.2024 14:44 Відповісти
Дуже повільно рачкували - але накабздон трохи зачекав.
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17.07.2024 14:58 Відповісти
 
 