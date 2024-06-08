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Бійці 72 ОМБр відбили ворожий штурм та знищили танк і МТЛБ окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Екіпажі FPV-дронів батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відбили черговий штурм противника та знищили техніку окупантів у Новомихайлівці на Донеччині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313) техніка (1829) 72 окрема механізована бригада (242)


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Дохрена уродов убежало...
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08.06.2024 15:47 Відповісти
Молодці наші Воїни 👍🏼🙏🏼❤️
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08.06.2024 15:54 Відповісти
"Цікаво, яка у них середня швидкість?"
(Л.Подерв'янський,"Рєпка")
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08.06.2024 16:59 Відповісти
 
 