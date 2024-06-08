Бійці 72 ОМБр відбили ворожий штурм та знищили танк і МТЛБ окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Екіпажі FPV-дронів батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відбили черговий штурм противника та знищили техніку окупантів у Новомихайлівці на Донеччині.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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