Бойцы 72-й ОМБр отразили вражеский штурм и уничтожили танк и МТЛБ оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Экипажи FPV-дронов батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отразили очередной штурм противника и уничтожили технику оккупантов в Новомихайловке Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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