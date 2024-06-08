РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5213 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 861 3

Бойцы 72-й ОМБр отразили вражеский штурм и уничтожили танк и МТЛБ оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Экипажи FPV-дронов батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отразили очередной штурм противника и уничтожили технику оккупантов в Новомихайловке Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Раненый оккупант прострелил себе голову из автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) уничтожение (7016) техника (1737) 72 отдельная механизированная бригада (240)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дохрена уродов убежало...
показать весь комментарий
08.06.2024 15:47 Ответить
Молодці наші Воїни 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
08.06.2024 15:54 Ответить
"Цікаво, яка у них середня швидкість?"
(Л.Подерв'янський,"Рєпка")
показать весь комментарий
08.06.2024 16:59 Ответить
 
 