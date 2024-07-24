РФ вдарила по Холодногірському району Харкова: Постраждали 6 осіб (оновлено)
Російські окупанти знову атакували Харків, завдавши удару по промисловій зоні.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"П’ятий "приліт" по місту за сьогодні і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", - зазначив очільник міста.
За даними глави ОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова. Про постраждалих наразі невідомо.
Мер Терехов повідомив про 6 постраждалих внаслідок удару РФ.
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показати весь коментар24.07.2024 14:52 Відповісти Мені подобається 0
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