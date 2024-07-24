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РФ вдарила по Холодногірському району Харкова: Постраждали 6 осіб (оновлено)

Росіяни обстріляли Харків

Російські окупанти знову атакували Харків, завдавши удару по промисловій зоні.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"П’ятий "приліт" по місту за сьогодні і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", - зазначив очільник міста.

За даними глави ОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова. Про постраждалих наразі невідомо.

Мер Терехов повідомив про 6 постраждалих внаслідок удару РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку окупанти вдарили по Харкову двома ракетами, одна з них - "Іскандер", - поліція

Автор: 

обстріл (28284) Харків (5572)


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"У Харкові вже п'ятий приліт за сьогодні і знову по промисловій зоні», - мер Ігор Терехов
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24.07.2024 14:52 Відповісти
 
 