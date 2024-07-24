РФ вдарила по Холодногірському району Харкова: Постраждали 6 осіб (оновлено)

Російські окупанти знову атакували Харків, завдавши удару по промисловій зоні.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"П’ятий "приліт" по місту за сьогодні і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", - зазначив очільник міста.

За даними глави ОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова. Про постраждалих наразі невідомо.

Мер Терехов повідомив про 6 постраждалих внаслідок удару РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку окупанти вдарили по Харкову двома ракетами, одна з них - "Іскандер", - поліція