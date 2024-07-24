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Новини Війна
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РФ випустила КАБи на Сумщині: Пролунали вибухи у Білопіллі

рф,каб,винищувач,літакрф

У Білопіллі на Сумщині пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Повітряні сили попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією на Сумщині.

Читайте: РФ вдарила КАБом по Харкову: Горить будинок (оновлено)

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обстріл (28284) Сумська область (3565) КАБ (352)


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Объясните мне (технически) почему КАБ трудно сбить (по факту не слышал об этом)?
Я лично не вижу серьезных физико-технических обоснований для этого. Это БОЛЬШОЙ металлический предмет (который дожен просто очень ярко "светиться" на любых радарах) летит с дозвуковой скоростью и дистанцией полета 40-70 км, а в чем собственно проблема???
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24.07.2024 17:59 Відповісти
Фізично КАБи можливо збивати, але у військовому сенсі це , на жаль, абсолютно не вигідно. Їх можуть збивати тільки супердорогі західні ППО, до яких у нас не так багато ракет.

Ціна одного КАБа десь ~3000$, при тому ціна ракети ППО в межах сотні тисяч долларів. Це дуже страшна, ефективна і економічно вигідна зброя.

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24.07.2024 18:21 Відповісти
Ну, если эта бомба летит прямо на окопы (линию обороны), то денежные сравнения тут неуместны, ибо только так можно проломить фронт. Конечно нужно еще на земле уничтожить самолеты и склады с этими бомбами, а для этого нужно перестать "просить у всех РАЗРЕШЕНИЯ", а воевать так как требуется, а если кто-то из западных политиков (не важен ранг) будет чинить препятсвия по дальнейшей поставке вооружений, то не надо "стесняться указывать на него пальцем" с обсуждением во всех западных СМИ и телешоу (промыванием косточек), нехер сидеть в посольствах и "уговаривать", нужно прямо выходить на массого зрителя вести активную работу в СМИ, пусть "обижаются" сколько угодно, но их политической карьере будет в итоге конец.
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24.07.2024 18:31 Відповісти
Знову Білопілля. Містечко майже повністю роздовбали, а усім пох...
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24.07.2024 19:23 Відповісти
А хтось чув за останній час, про нові пакети зброї від союзників? Де все обіцяне? Тиша... Гарний приклад це F16, це вже навіть не смішно. То будуть в березні, потім весною, то на початку літа, потім всередині, тепер в кінці літа. Що далі брехать будуть? Почали розповідати шо ті літаки нічого не вирішать і т.і. Мобілізація йде повним ходом, а де зброя? Кількість балачок зашкалює, але вже ніхто не збирає черговий Рамштайн. Все, вже надоїло? Союзники втомились від війни і це ще вони не воювали.
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24.07.2024 23:17 Відповісти
 
 