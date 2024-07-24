РФ випустила КАБи на Сумщині: Пролунали вибухи у Білопіллі
У Білопіллі на Сумщині пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Повітряні сили попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією на Сумщині.
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Я лично не вижу серьезных физико-технических обоснований для этого. Это БОЛЬШОЙ металлический предмет (который дожен просто очень ярко "светиться" на любых радарах) летит с дозвуковой скоростью и дистанцией полета 40-70 км, а в чем собственно проблема???
Ціна одного КАБа десь ~3000$, при тому ціна ракети ППО в межах сотні тисяч долларів. Це дуже страшна, ефективна і економічно вигідна зброя.