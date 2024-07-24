РФ випустила КАБи на Сумщині: Пролунали вибухи у Білопіллі

У Білопіллі на Сумщині пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Повітряні сили попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією на Сумщині.

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