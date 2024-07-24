Війська РФ здійснили 34 обстріли: під вогнем опинилось 8 громад

24 липня російські окупанти зідйснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 156 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів), АГС (38 вибухів). Також з ворожого гвинтокрила були пуски ракет типу "НАР" (8 вибухів).

Есманьська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (24 вибухи), обстріли з використанням FPV дронів (28 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з РСЗВ "Град" (20 вибухів) та нанесли удари з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Хотінська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання 1 боєприпасу (1 вибух).

Середино-Будська громада: 26 мін скинув ворог на територію громади.

Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (2 вибухи).

Шалигинська громада: з території РФ з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Білопільська громада: ворог завдав авіаудар 2 КАБ (2 вибухи).

Читайте: РФ випустила КАБи на Сумщині: Пролунали вибухи у Білопіллі