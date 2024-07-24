Війська РФ здійснили 34 обстріли: під вогнем опинилось 8 громад
24 липня російські окупанти зідйснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 156 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів), АГС (38 вибухів). Також з ворожого гвинтокрила були пуски ракет типу "НАР" (8 вибухів).
- Есманьська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (24 вибухи), обстріли з використанням FPV дронів (28 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з РСЗВ "Град" (20 вибухів) та нанесли удари з використанням FPV дронів (3 вибухи).
- Хотінська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання 1 боєприпасу (1 вибух).
- Середино-Будська громада: 26 мін скинув ворог на територію громади.
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (2 вибухи).
- Шалигинська громада: з території РФ з використанням FPV дронів (3 вибухи).
- Білопільська громада: ворог завдав авіаудар 2 КАБ (2 вибухи).
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