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Війська РФ здійснили 34 обстріли: під вогнем опинилось 8 громад

Обстріли Сумщини 24 липня

24 липня російські окупанти зідйснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 156 вибухів. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів), АГС (38 вибухів). Також з ворожого гвинтокрила були пуски ракет типу "НАР" (8 вибухів).
  • Есманьська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (24 вибухи), обстріли з використанням FPV дронів (28 вибухів).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з РСЗВ "Град" (20 вибухів) та нанесли удари з використанням FPV дронів (3 вибухи).
  • Хотінська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання 1 боєприпасу (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: 26 мін скинув ворог на територію громади.
  • Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: з території РФ з використанням FPV дронів (3 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог завдав авіаудар 2 КАБ (2 вибухи).

Читайте: РФ випустила КАБи на Сумщині: Пролунали вибухи у Білопіллі

Автор: 

обстріл (28284) Сумська область (3565)


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