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Рейтинги Гарріс вищі ніж були в Байдена, - опитування CNN

Камала Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс має менший розрив у підтримці виборців з Дональдом Трампом, ніж у того був з президентом Джо Байденом.

Про це йдеться в опитуванні телеканалу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на загальнонаціональному рівні Трампа підтримують 49% зареєстрованих виборців у США проти 46% у Гарріс. Ця різниця перебуває в межах статистичної похибки опитування, але все одно є меншою, ніж між Трампом і Байденом (6 відсоткових пунктів).

Також респонденти переважно підтримали як рішення Байдена піти у відставку, так і його вибір залишитися на посаді президента до кінця терміну.

При цьому виборці Демократичної партії й ті, які схиляються до демократів, підтримують Гарріс та готові об'єднатися навколо неї як нового ймовірного кандидата в президенти.

Серед іншого, кандидатуру віцепрезидентки США підтримують 95% тих, хто раніше підтримував Джо Байдена, а також 30% тих, хто раніше не обрав би жодного з кандидатів. У Трампа ці показники становлять відповідно 92% і 27%.

Читайте: Трамп заявив, що готовий провести дебати із Гарріс

Близько трьох чвертей виборців-демократів та виборців, які підтримують демократів (76%), вважають, що Демократична партія повинна висунути Камалу Гарріс кандидаткою в президенти, проти висловились тільки 6%.

Також поміж електорату Демпартії 86% кажуть, що пишалися б Гарріс на посаді президента США, 84% погоджуються з нею з найважливіших питань, 83% вважають, що вона представляє майбутнє Демократичної партії, а 75% кажуть, що вона має хороші шанси перемогти Трампа.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидата в президенти США від демократів буде обрано до 7 серпня, - The New York Times

Автор: 

Байден Джо (2883) вибори (6684) США (22590) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+19
Дай боже їй перемоги.
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24.07.2024 23:06
+12
Нічого собі - Гарріс поперла - для Трампа це дзвіночок
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24.07.2024 22:59
+6
Подобається як Україна помирає в тортурах при кастратах-демократах?
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24.07.2024 23:21
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Правила форума Рада форумчан
Там головне антирейтинг трампа. Навіть мій кіт мав би хороші шанси, а Байден зря знявся..
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24.07.2024 22:57 Відповісти
В "битве компроматов" Трамп выигрывает. Образ Трампа и так максимально грязный, поэтому не существует "отрицательных" событий, которые могут существенно изменить электоральную динамику (всё, что было сказано против Трампа, сформировало "информационный иммунитет": не существует такой новости, которая перевернет кампанию Трампа. Ни проститутки, ни криминальные связи, ни "московский след" не способны переломить восприятие Трампа аудиторией).
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25.07.2024 07:15 Відповісти
Нічого собі - Гарріс поперла - для Трампа це дзвіночок
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24.07.2024 22:59 Відповісти
Дай боже їй перемоги.
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24.07.2024 23:06 Відповісти
Подобається як Україна помирає в тортурах при кастратах-демократах?
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24.07.2024 23:21 Відповісти
Трамп нас взагалі росією вважає, то на кого нам сподіватись?
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25.07.2024 00:23 Відповісти
Замість повторювати побрехеньки для тупих займіться самоосвітою-перечитайте цензор за часи його президентства. Якщо цензор, звичайно, їх не видалив
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25.07.2024 02:31 Відповісти
Читати пости за 2017 рік? Мені нема чого робити? Навіщо, коли зараз Трамп і його оточнення вже має план - віддати наші території по Дніпру, щоб зупинити війну. А тупим бути - то це сподіватись, що людина буде діяти по іншому ніж так як заявляє напряму, це самообман.
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26.07.2024 08:36 Відповісти
Посилання на оригінал заяви прошу
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27.07.2024 00:19 Відповісти
Я таке теж пам'ятаю, це коли подібні вам заявляли, що янукович може бути нормальним президентом, бо як же, він же президент, він не буде діяти на шкоду країні, президентом якої він є. Заспокоювали нарід. Зараз Боріс Джонсон тим же займається, його зрозуміти можна, йому треба політичну кар'єру якусь робити, а ви то чого йому повірили?
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26.07.2024 08:40 Відповісти
Так ви росiя i є, ждуни грьобанi.
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25.07.2024 05:15 Відповісти
Воюєш?
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26.07.2024 08:32 Відповісти
Поки що щодня в пекельних борошнах zдихає по 1000 кацапів!
Оце подобається всім!
Треба довести цю цифру до 10.000.
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25.07.2024 09:05 Відповісти
Папір все витримає,можна і 10000 малювати, а толку? Вчора до речі Сирський про втрати 1 до 3 говорив, Шольц також цифри називав, не такі оптимістичні як на марафоні піпл хаває
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25.07.2024 10:45 Відповісти
Правильно писати - "в борошнах" ))))
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25.07.2024 09:15 Відповісти
Борошна собі на макітру пусту насип
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25.07.2024 11:10 Відповісти
Не турбуйтесь, нiкуди воно не поперло. На щастя. Бо для України то буде капут.
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24.07.2024 23:10 Відповісти
Харрис она. Harris, как пишется, так и произносится.
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24.07.2024 23:19 Відповісти
А хто ж іі перехрестив на Гарріс
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24.07.2024 23:22 Відповісти
Та в кацапʼя досі "Ґітлєр", "Ґамбурґ" і "мис Ґорн" по-інерції, зате "хемілтон" па-моднаму.
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24.07.2024 23:25 Відповісти
Не туліть кацапські правила "транслітерації" на український форум.

І вивчіть, нарешті, різницю між kh/ch і h.

Можете німецьке слово Hauch вимовити, 253 рази.
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24.07.2024 23:23 Відповісти
Ці правила у 80х висміяв навіть Задорнов.."Явка с повинной" - я, Джон Кайф родился по заданию ЦРУ...и совсем не так нужно произносить слово the table в связи с последней инструкцией ГОРОНО"))
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24.07.2024 23:40 Відповісти
Не завадить трохи вправити щелепу, щоб розрізняти H (Г) i G (Ґ), і не вживати слов'янське Х в англійських іменах
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24.07.2024 23:57 Відповісти
В ее английском имени нет никакого "г". Х там. Харрис она. Так пишется, так она сама себя называет. Так ее называют все окружающие...
Набежали блин, мамкины мовознатцы.
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25.07.2024 02:00 Відповісти
Російська щелепа - це вирок
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25.07.2024 07:56 Відповісти
Ну ты ж живешь с ней , и ничего .
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25.07.2024 14:31 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_glottal_fricative Voiceless glottal fricative
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25.07.2024 14:39 Відповісти
Там є табличка, як вимовляється цей звук у різних мовах. Вчитись ніколи не пізно
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25.07.2024 14:41 Відповісти
До речі, твоєї російської в тому списку немає
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25.07.2024 14:42 Відповісти
Не треба передчасно радіти рейтингам. У нас у 2019 одному нагнали його "великий" рейтинг, він так зрадів, що аж програв.😁
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24.07.2024 23:01 Відповісти
Досі "покращеннню" радієш і передивляєшся відосики про 4 тис долЯрів вчителям і мульйон кожному пенсіонеру на місяць?
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24.07.2024 23:34 Відповісти
цікаво, якщо плюси проведуть опитування, то які рейтинги будуть у "слугы народа" та зеленського?))
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24.07.2024 23:07 Відповісти
Буде зашкалювати.
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25.07.2024 07:08 Відповісти
Звiдки ви це узяли? Харрiс пiдтримують тiльки паталогiчнi комуняки та частина (не всi) чорнi. Навiть лiваки в США добре знають що воно таке. Як ви можете таке тут росповсюджувати?
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24.07.2024 23:09 Відповісти
Є хворі люди вони перекладають простирадла текстів щоб нас убогих переконати. А є і відверті боти. Не звертайте уваги. Почекаємо до листопада. Задонатьте на виборчу компанію. У нас це можна списувати з податків.
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24.07.2024 23:30 Відповісти
Не смішіть кому потрібно переконувати дурнів , що вірять у stop the steal
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25.07.2024 00:06 Відповісти
Булімія запам'ятай комуняки мухлюють з виборами завжди що у совдєпії що на рашці що у блакитних штатах та великих містах Америки
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25.07.2024 04:58 Відповісти
Це точно! Варто подивитися на минулi "вибори" Байдена...
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25.07.2024 16:01 Відповісти
Жертва дислексії Не дивно , що без здатності вірно сприйняти інфу ти будеш повторювати власні помилки раз за разом
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04.08.2024 00:19 Відповісти
Туляремія а не пішов би ти лоснути тунця
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04.08.2024 05:48 Відповісти
Ти чого злий такий , мага-чорте , йди посношай диван
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04.08.2024 08:11 Відповісти
Все эти рейтинги, за 3 месяца до выборов - до сраки. В прошый раз у Клинтан был выше рейтинг за три дня до голосования, и то обосралась.
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24.07.2024 23:16 Відповісти
Дивився вижимку першої зустрічі Камали на зустрічі з виборцями. Оранжевого Донні за 8 років ніхто так не опускав. Він і гвалтівник, і шахрай, і барига. А по іншим опитуванням Камала вже випереджує Донні Рваноє Ухо.
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24.07.2024 23:22 Відповісти
> Донні Рваноє Ухо.

😁😂🤣
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24.07.2024 23:26 Відповісти
Кобыла Рваная Резинка
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25.07.2024 05:19 Відповісти
Ти чого такий злий. Знов диван не дав
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04.08.2024 08:15 Відповісти
Чекаємо на дебати з рудою білкою на черепі.
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24.07.2024 23:30 Відповісти
Подивився підбірку https://youtu.be/qZvpieajg54?t=55 1 , https://youtu.be/fAwVfKvTMb0 2

Дійсно Кличко краще розмовляє - хоча теж перли бувають

Не зрозуміло, як вона могла працювати прокурором коли не може зв'язати слова в речення
та в реченні завжди 4-5 слів, котрі міняються містами
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25.07.2024 01:07 Відповісти
Так вона й не працювала.
Дивiться та слухайте Сергiя Любарського : просто вибирала, пiд кого лягти, тому й давала.
З дивана на диван - аж до вiце пердизента США.
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25.07.2024 05:24 Відповісти
В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США должности потеряют госсекретарь Блинкен, глава Пентагона Остин и советник президента по нацбезопасности Салливан, - The Wall Street Journal.

По данным газеты, центральную роль в обновленной администрации, в случае победы Харрис на выборах, займёт её советник по нацбезопасности Фил Гордон.

Этот парень - ястреб с жесткой антироссийской и антикитайской позицией, которой нет ни у кого. Он до сих пор сердится и критикует администрацию Обамы, что они, например, не уничтожили Асада в Сирии десять лет назад и не провела "красную линию" для рф.

Это человек, который консультирует вице-президента по национальной безопасности и, скорее всего, будет советником национальной безопасности в ее администрации.

Это человек, желающий решимости и реального сдерживания и готовый подкрепить это.

Как только Харрис победит, он станет ее советником по нацбезопасности и сменит Салливана.
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24.07.2024 23:30 Відповісти
І що тут Вам не подобається?
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25.07.2024 00:11 Відповісти
І що? Кожен новий президент заводить свою команду. Там ніхто не вростає *опою в крісло на віки.
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25.07.2024 00:26 Відповісти
КТы шо, озабоченный?
Байдонутые все такие, им бы только на черную каркалыгу сесть.
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04.08.2024 17:55 Відповісти
Багато буде залежати від того, як будуть голосувати в кожному штаті, це не пряма виборна система.

Наприклад, на останніх федеральних виборах в Канаді 2021 року, за лібералів Джастіна Трюдо проголосувало менше виборців (32.6%), ніж у конкурентів консерваторів (33.7%), але ліберали отримали 160 місць в парламенті, проти 119 місць у консерваторів.
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24.07.2024 23:47 Відповісти
Переможець - не завжди той, хто отримав більшість голосів. Приміром, у 2016 році Гілларі Клінтон набрала майже на три мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, але все-таки програла.

За Конституцією США, президента обирають не напряму громадяни, а група спеціально делегованих осіб, що називається колегією виборників.

За цією системою, кожен штат отримує кількість голосів пропорційно до кількості населення. До колегії входять 538 виборників з усіх штатів. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них.

Тому коли громадяни йдуть на дільниці, вони насправді голосують не за президента, а за виборника, який підтримує того чи іншого кандидата.

В усіх штатах, окрім двох, виборники дотримуються системи "переможець забирає все" - тобто кандидат-переможець отримує підтримку всіх виборників.

Так, наприклад, той із кандидатів, хто здобуде принаймні на один голос більше у Нью-Йорку, матиме усі 29 "електоральних голосів" від цього штату, а його суперник - нуль.
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25.07.2024 02:47 Відповісти
3а такої системи кандидати ведуть боротьбу за штати, які дають найбільшу кількість "електоральних голосів".

Але справжнім полем битви перегонів є так звані "хиткі штати" - де обидва кандидати мають шанс здобути більшість голосів.
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25.07.2024 02:48 Відповісти
У цьому є сенс тому що пряма демократія це диктатура більшості а вона зажди бідніша і її суто математично більше.
Це як було у комсомолі - так званий демократичний централізм.
А Америка не демократія а республіка.
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25.07.2024 05:07 Відповісти
знайшли з чим порівнювати
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25.07.2024 00:20 Відповісти
легким стискуванням гаманця бурізма перетворюється на харрізму
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25.07.2024 01:15 Відповісти
Трошки фактів про Камалу від антитрампіста Любарського. Насолоджуйтесь. https://www.youtube.com/watch?v=UbFUAuCBr-Y&t=1275s
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25.07.2024 02:40 Відповісти
а якщо ще й рудого таки посадять восени то вибору виходить зовсім не буде, головне щоб дід на дорожку надав по-більше зброї, та дозвіл бити по мацкве
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25.07.2024 03:23 Відповісти
Казала тобi мамця, щоб не линдав по сонцю без панамки...
А ти не слухав.
Тепер мелеш всяку ХНЮ. хоч зараз на дурку.
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25.07.2024 05:35 Відповісти
Только вчера, СМИ США сообщали, что Харрис опрежает Трампа в опросах, сегодня, признались, что поспешили, Трамп опережает....
Коммунисты, социалисты и исламисты поддерживают Харрис, Трампа поддерживает средний класс ...
Кстати, как Харрис достигла больших высот, видео из США:
https://www.youtube.com/watch?v=ZfRY5sgvyqM&t=16s
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25.07.2024 04:27 Відповісти
Мені здається що Камала буде уникати дебатів і переховуватися може не такяк діду Байден у підвалі свого маєтка а десь у інших місцях.
Подивимось на скільки її вистачить.
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25.07.2024 05:13 Відповісти
там мозга нет, привет обаме!
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25.07.2024 06:30 Відповісти
I understand that people in the US want to vote for Trump, or Harris, or whoever. I can understand that they can sincerely like Trump, or Harris, or whomever, or love them tender and sweet, or even worship them as a deity and see the opponent as the devil in the flesh. What i cannot understand is why supporters of Trump or Harris want to spend the time of their lives trying to convince people in Ukraine, half the world away, to also worship Trump and abhor Harris, or vice versa.
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25.07.2024 07:22 Відповісти
Вы наверное грибов покушали?
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25.07.2024 14:36 Відповісти
Может лучше кандидатуру подберут,а то все кто живет там рассказывают что своих мыслей она не имеет и тем более без суфлера излагать их не может.
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25.07.2024 07:22 Відповісти
Несите другую.
Эта точно проиграет Трампу.
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25.07.2024 07:56 Відповісти
 
 