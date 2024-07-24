Рейтинги Гарріс вищі ніж були в Байдена, - опитування CNN
Віцепрезидентка США Камала Гарріс має менший розрив у підтримці виборців з Дональдом Трампом, ніж у того був з президентом Джо Байденом.
Про це йдеться в опитуванні телеканалу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на загальнонаціональному рівні Трампа підтримують 49% зареєстрованих виборців у США проти 46% у Гарріс. Ця різниця перебуває в межах статистичної похибки опитування, але все одно є меншою, ніж між Трампом і Байденом (6 відсоткових пунктів).
Також респонденти переважно підтримали як рішення Байдена піти у відставку, так і його вибір залишитися на посаді президента до кінця терміну.
При цьому виборці Демократичної партії й ті, які схиляються до демократів, підтримують Гарріс та готові об'єднатися навколо неї як нового ймовірного кандидата в президенти.
Серед іншого, кандидатуру віцепрезидентки США підтримують 95% тих, хто раніше підтримував Джо Байдена, а також 30% тих, хто раніше не обрав би жодного з кандидатів. У Трампа ці показники становлять відповідно 92% і 27%.
Близько трьох чвертей виборців-демократів та виборців, які підтримують демократів (76%), вважають, що Демократична партія повинна висунути Камалу Гарріс кандидаткою в президенти, проти висловились тільки 6%.
Також поміж електорату Демпартії 86% кажуть, що пишалися б Гарріс на посаді президента США, 84% погоджуються з нею з найважливіших питань, 83% вважають, що вона представляє майбутнє Демократичної партії, а 75% кажуть, що вона має хороші шанси перемогти Трампа.
Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.
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Треба довести цю цифру до 10.000.
І вивчіть, нарешті, різницю між kh/ch і h.
Можете німецьке слово Hauch вимовити, 253 рази.
Набежали блин, мамкины мовознатцы.
😁😂🤣
Дійсно Кличко краще розмовляє - хоча теж перли бувають
Не зрозуміло, як вона могла працювати прокурором коли не може зв'язати слова в речення
та в реченні завжди 4-5 слів, котрі міняються містами
Дивiться та слухайте Сергiя Любарського : просто вибирала, пiд кого лягти, тому й давала.
З дивана на диван - аж до вiце пердизента США.
По данным газеты, центральную роль в обновленной администрации, в случае победы Харрис на выборах, займёт её советник по нацбезопасности Фил Гордон.
Этот парень - ястреб с жесткой антироссийской и антикитайской позицией, которой нет ни у кого. Он до сих пор сердится и критикует администрацию Обамы, что они, например, не уничтожили Асада в Сирии десять лет назад и не провела "красную линию" для рф.
Это человек, который консультирует вице-президента по национальной безопасности и, скорее всего, будет советником национальной безопасности в ее администрации.
Это человек, желающий решимости и реального сдерживания и готовый подкрепить это.
Как только Харрис победит, он станет ее советником по нацбезопасности и сменит Салливана.
Байдонутые все такие, им бы только на черную каркалыгу сесть.
Наприклад, на останніх федеральних виборах в Канаді 2021 року, за лібералів Джастіна Трюдо проголосувало менше виборців (32.6%), ніж у конкурентів консерваторів (33.7%), але ліберали отримали 160 місць в парламенті, проти 119 місць у консерваторів.
За Конституцією США, президента обирають не напряму громадяни, а група спеціально делегованих осіб, що називається колегією виборників.
За цією системою, кожен штат отримує кількість голосів пропорційно до кількості населення. До колегії входять 538 виборників з усіх штатів. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них.
Тому коли громадяни йдуть на дільниці, вони насправді голосують не за президента, а за виборника, який підтримує того чи іншого кандидата.
В усіх штатах, окрім двох, виборники дотримуються системи "переможець забирає все" - тобто кандидат-переможець отримує підтримку всіх виборників.
Так, наприклад, той із кандидатів, хто здобуде принаймні на один голос більше у Нью-Йорку, матиме усі 29 "електоральних голосів" від цього штату, а його суперник - нуль.
Але справжнім полем битви перегонів є так звані "хиткі штати" - де обидва кандидати мають шанс здобути більшість голосів.
Це як було у комсомолі - так званий демократичний централізм.
А Америка не демократія а республіка.
А ти не слухав.
Тепер мелеш всяку ХНЮ. хоч зараз на дурку.
Коммунисты, социалисты и исламисты поддерживают Харрис, Трампа поддерживает средний класс ...
Кстати, как Харрис достигла больших высот, видео из США:
https://www.youtube.com/watch?v=ZfRY5sgvyqM&t=16s
Подивимось на скільки її вистачить.
Эта точно проиграет Трампу.