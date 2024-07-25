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У Харкові лунають вибухи

вибух

Ввечері 24 липня у Харкові пролунали вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", - повідомив він.

Раніше повітряні сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Читайте: У Харкові росіяни влучили КАБом у подвір’я будинку бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. ФОТО

Автор: 

вибух (4439) Харків (5572)


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бубсель, викапуй ракети, сволота неохайна...
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25.07.2024 00:29 Відповісти
так це був Байден в 2019му, який всі українськскі ракети закатав в *****?
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25.07.2024 01:06 Відповісти
не ти ні?
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25.07.2024 01:07 Відповісти
Якщо казати про ПРИЧИНУ, а не про наслідки, чому у нас зараз немає чим закрити небо та немає своєї власної зброї то винуваті не Байден з Щольцем, а передусім ті, хто наобирали промоскальського ватника, невігласа та нікчему з совковим світоглядом замість справжнього українського президента. Та ще й зробили це тоді, коли країна вже воювала з кацапами. Це не Байден з Шольцем витрачали на "велике крадівництво" в 2021 на 40% більще ніж виділяли на оборону, не Байден з Шольцем саботували наші ракетні програми, не Байден з Шольцем зливали кацапам наші спецоперації та призначали агентів фсб на керівні посади в державі. За те як ми живемо зараз піпл проголосував в 2019 і, нагадаю тим хто вже підзабув, у виборчому бюлетені не було прізвища Байден чи Шольц...
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25.07.2024 08:05 Відповісти
 
 