У Харкові лунають вибухи
Ввечері 24 липня у Харкові пролунали вибухи.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", - повідомив він.
Раніше повітряні сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
discovery
показати весь коментар25.07.2024 00:29 Відповісти Мені подобається 1
✘
discovery
показати весь коментар25.07.2024 01:06 Відповісти Мені подобається 2
✘
discovery
показати весь коментар25.07.2024 01:07 Відповісти Мені подобається 0
✘
kelt kant
показати весь коментар25.07.2024 08:05 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль