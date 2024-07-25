У Харкові лунають вибухи

Ввечері 24 липня у Харкові пролунали вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", - повідомив він.

Раніше повітряні сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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