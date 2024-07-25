Ворог другу ніч поспіль обстріляв південь Одещини, є руйнування та постраждалі
Вночі 25 липня російські загарбники знову атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало 2 особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.
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valentyna #410470
показати весь коментар25.07.2024 08:56 Відповісти Мені подобається 0
Ярема Стогін #518708
показати весь коментар25.07.2024 09:27 Відповісти Мені подобається 0
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