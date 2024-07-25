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Ворог другу ніч поспіль обстріляв південь Одещини, є руйнування та постраждалі

шахеди

Вночі 25 липня російські загарбники знову атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало 2 особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

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Автор: 

обстріл (28284) Одеська область (3186)


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38 шахедів 25 збито, 3 перелетіли до Румунії . 10 били по Україні...жах війни
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25.07.2024 08:56 Відповісти
Майже нічого тут не збито. Все попало куди йому треба. І нічого до Румунії не перелетіло.
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25.07.2024 09:27 Відповісти
 
 