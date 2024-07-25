Доба на Херсонщині: 1 особа загинула, 6 поранених
Російські загарбники протягом доби обстріляли низку населених пунктів Херсонщини.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Російські окупанти обстріляли Комишани, Білозерку, Антонівку, Дніпровське, Велетенське, Михайлівку, Станіслав, Ромашкове, Інгулець, Станіслав, Тягинку, Садове, Урожайне, Гаврилівку та Херсон.
"Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, складські приміщення, господарські споруди та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ударів окупантів 1 особа загинула, 6 - дістали поранення.
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