Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій на Харківщині (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали удару по Руській Лозовій на Харківщині.
Про це повідомив глава Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Згодом Задоренко додав, що удар прийшовся по відкритій території. Наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Внаслідок "прильоту" є незначні пошкодження приватних будинків.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар25.07.2024 10:08 Відповісти Мені подобається 0
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