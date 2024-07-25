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Новини Війна
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Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій на Харківщині (оновлено)

Росіяни вдарили по Руській Лозовій

Російські окупаційні війська завдали удару по Руській Лозовій на Харківщині.

Про це повідомив глава Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Згодом Задоренко додав, що удар прийшовся по відкритій території. Наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Внаслідок "прильоту" є незначні пошкодження приватних будинків.

Також читайте: Другу ніч поспіль РФ атакує Київщину "шахедами": Падіння уламків зафіксовано у трьох районах області

Автор: 

обстріл (28284) Харківщина (6054) КАБ (352)


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Це рашисти обмилка, «вітають», оті ПОТУЖНІ самміти, - «міру-мір» від єрмака+зеленського…
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25.07.2024 10:08 Відповісти
 
 