Другу ніч поспіль РФ атакує Київщину "шахедами": Падіння уламків зафіксовано у трьох районах області. ФОТОрепортаж

Росіяни другу ніч поспіль атакує Київщину ударними безпілотниками. Працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Постраждалих внаслідок атаки немає. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей в трьох районах області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього в декількох місцях виникли загоряння лісової та трав’яної підстилки. Пожежі ліквідовано.

Також на території одного із садових товариств пошкоджено три приватні будинки, гараж, приміщення господарчого магазину, будівля адміністрації садового товариства та один автомобіль.

У ДСНС також оприлюднили наслідки російської атаки.

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