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Новини Фото Війна
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Другу ніч поспіль РФ атакує Київщину "шахедами": Падіння уламків зафіксовано у трьох районах області. ФОТОрепортаж

Росіяни другу ніч поспіль атакує Київщину ударними безпілотниками. Працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Постраждалих внаслідок атаки немає. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей в трьох районах області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього в декількох місцях виникли загоряння лісової та трав’яної підстилки. Пожежі ліквідовано.

Також на території одного із садових товариств пошкоджено три приватні будинки, гараж, приміщення господарчого магазину, будівля адміністрації садового товариства та один автомобіль.

У ДСНС також оприлюднили наслідки російської атаки.

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Наслідки атаки шахедів на Київщині
Наслідки атаки шахедів на Київщині
Наслідки атаки шахедів на Київщині

Автор: 

Київська область (4022) обстріл (28449)


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Мабуть, шукають шлях, на саміт «міру-мір» від єрмка+зеленського, поки татаров з ОПУ, лампічить з продажними суддівськими особами, Патріоту Червінському, чергову мильну оперу???!
Мацають орки, дорогу…
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25.07.2024 10:02 Відповісти
...цього разу шахед летів дуже високо, не так як раніше метрів 50-100, а оце тепер десь 300-500+метрів...
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25.07.2024 10:12 Відповісти
 
 