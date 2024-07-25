Вночі росіяни вдарили по Житомирщині, пошкоджено інфраструктурний об’єкт та житлові будинки
Вночі 25 липня у Житомирській області лунали вибухи. Сили протиповітряної оборони вразили більшість з 10 повітряних цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Внаслідок обстрілу дронами у Житомирській області пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.
Бунечко зазначив, що жертв та постраждалих немає. Наразі триває ліквідація наслідків.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну 38 безпілотниками. Сили ППО знищили 25 БпЛА.
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Pavel Kobylinski
показати весь коментар25.07.2024 10:34 Відповісти Мені подобається 1
Олександр Шевченко #581915
показати весь коментар25.07.2024 12:33 Відповісти Мені подобається 0
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