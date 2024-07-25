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Новини
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Вночі росіяни вдарили по Житомирщині, пошкоджено інфраструктурний об’єкт та житлові будинки

шахеди

Вночі 25 липня у Житомирській області лунали вибухи. Сили протиповітряної оборони вразили більшість з 10 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Внаслідок обстрілу дронами у Житомирській області пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.

Бунечко зазначив, що жертв та постраждалих немає. Наразі триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо,  вночі росіяни атакували Україну 38 безпілотниками. Сили ППО знищили 25 БпЛА.

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Автор: 

обстріл (28284) Житомирська область (1258)


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Бунечко мабуть здивувався, що було чим шахеди збивати, бо чималі ресурси області направлються на стадіони, парки і сквери
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25.07.2024 10:34 Відповісти
Фактично розформовані добробати, які виконували функції мобільних вогневих груп. Розігнали навчених та мотивованих людей.
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25.07.2024 12:33 Відповісти
 
 