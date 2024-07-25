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Сили ППО вночі збили 25 БпЛА з 38, - Повітряні сили

ппо

Російські окупанти вночі атакували об'єкти інфраструктури на півдні Одещини та центральних регіонах України 38 ударними БпЛА "Shahed-131/136". Безпілотники запускали з південного напрямку - мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що ППО працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "шахедів": усі безпілотники знищені на підступах до Києва

Інфографіка: скільки збили шахедів вночі

Автор: 

ППО (3154) Повітряні сили (2605) Олещук Микола (109)


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Дохера шахедів прочухало - колись "кукурузники" літали - могли б збивати
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25.07.2024 09:02 Відповісти
Еще три "Шахеда" локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.
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25.07.2024 09:24 Відповісти
То "шахеди"-ухилянти...
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25.07.2024 09:30 Відповісти
Тебе смешно?
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25.07.2024 11:02 Відповісти
Румынские военные нашли обломки Шахедов недалеко от города Плауру после атаки РФ на украинские порты, - https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/seful-fortelor-aeriene-ucrainene-afirma-ca-trei-drone-rusesti-au-trecut-frontiera-de-stat-in-romania-2872043 Digi24
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25.07.2024 12:18 Відповісти
 
 