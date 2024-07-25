Сили ППО вночі збили 25 БпЛА з 38, - Повітряні сили

Російські окупанти вночі атакували об'єкти інфраструктури на півдні Одещини та центральних регіонах України 38 ударними БпЛА "Shahed-131/136". Безпілотники запускали з південного напрямку - мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що ППО працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

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