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Новини Агресія Росії проти України
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Нічна атака "шахедів": усі безпілотники знищені на підступах до Києва

ппо

Вночі росіяни атакували безпілотниками Київ. Усі ворожі цілі збила ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Під час крайньої повітряної тривоги беспілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО (Тип та кількість ударних дронів - у звітах Повітряних Сил)", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що у столиці без руйнувань та постраждалих.

"Оперативні зведення оновлюються та уточнюються", - зазначив Попко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Херсонщиною зафіксували "Шахеди", - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4110) ППО (3154) Повітряні атаки на Київ (749)


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Топ коментарі
+4
До речі - Чернігів - це "підступи до Києва"? Бо у нас уночі теж "завалили" мінімум одного "мопеда"! Прокинувся від торохтіння а потім вибуху Виглянув по вікнах - не видно ні диму ні вогню Значить десь впав "на пусте місце"
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25.07.2024 06:43
+1
А чому не пишете, що деякі шахеди впали на території Румунії?
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25.07.2024 07:21
+1
Є таке поняття - ілюстративна картинка, чи фотографія ... В пристойних виданнях так і пишуть "ілюстративне фото". Бо не всі розуміють де ілюстрація, а де зафіксований факт.
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25.07.2024 09:04
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Є таке поняття - ілюстративна картинка, чи фотографія ... В пристойних виданнях так і пишуть "ілюстративне фото". Бо не всі розуміють де ілюстрація, а де зафіксований факт.
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25.07.2024 09:04 Відповісти
кхм.., фото как-бы иллюстративное
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25.07.2024 09:20 Відповісти
То не прожектор, а контрове світло для фото. Правильно написали вище: фото для ілюстрації
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25.07.2024 09:38 Відповісти
До речі - Чернігів - це "підступи до Києва"? Бо у нас уночі теж "завалили" мінімум одного "мопеда"! Прокинувся від торохтіння а потім вибуху Виглянув по вікнах - не видно ні диму ні вогню Значить десь впав "на пусте місце"
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25.07.2024 06:43 Відповісти
А чому не пишете, що деякі шахеди впали на території Румунії?
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25.07.2024 07:21 Відповісти
Вони і в Бульбашію Луки залітають через наш повітряний простір аж до Вітебска.
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25.07.2024 09:05 Відповісти
Дякуємо, хлопчики. Бог у поміч
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25.07.2024 09:18 Відповісти
 
 