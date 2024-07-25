Нічна атака "шахедів": усі безпілотники знищені на підступах до Києва

Вночі росіяни атакували безпілотниками Київ. Усі ворожі цілі збила ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Під час крайньої повітряної тривоги беспілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО (Тип та кількість ударних дронів - у звітах Повітряних Сил)", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що у столиці без руйнувань та постраждалих.

"Оперативні зведення оновлюються та уточнюються", - зазначив Попко.

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