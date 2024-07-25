Доба на Харківщині: удари по Харкову, обстріли Куп’янщини, Харківського та Лозовського районів, є загиблі та постраждалі. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом 24 липня завдали ударів по Харкову та області, 3 людини загинули, ще 12 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 25 липня окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий, застосували КАБ горіли два приватних будинки. Також внаслідок обстрілу зруйновано п'ять будинків. Постраждав чоловік. Також внаслідок удару КАБом по Куп'янську горів приватний будинок. У селі Приколотне КАБами пошкоджено 5 приватних будинків та гараж.





Вчора, 24 липня, ворог обстріляв Шевченківський район Харкова. Внаслідок удару КАБ горів будинок. Знищено три автомобілі, також пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, три господарчі споруди, два автомобілі й чотири гаражі. Троє мирних жителів постраждали.

"Іскандером" вдень росіяни вдарили по Холодногірському району обласного центру: горіла трава, пошкоджено будівлю підприємства. Постраждали дев'ятеро людей.

Протягом 24 липня росіяни атакували КАБами село Мала Данилівка, за межами населеного пункту горіла трава на відкритій території.

Лозову ворог обстріляв "Іскандером", 3 людини загинули, ще 6 осіб дістали поранення.

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