Рашисти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Лозовій: 2 особи загинули, 4 постраждалих (оновлено)

Вдень 24 липня війська РФ завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За щойно отриманою інформацією, у м. Лозова ворог атакував інфраструктурний об’єкт. Внаслідок ракетного удару постраждали 3 людини, ще щодо 4 - тривають пошукові роботи. Всі служби на місцях", - йдеться у повідомленні.

Очільник області згодом заявив, що внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, ще щодо двох людей тривають пошуки.

"На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються", - зазначив він.

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Оновлена інформація щодо обстрілу Лозової

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів по Лозовій кількість загиблих зросла до двох – це чоловіки віком 55 та 24 років.

Особи цивільних встановлюються.

Серед чотирьох постраждалих - дві жінки віком 63 та 46, а також двоє чоловіків 57 та 53 років.

Чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Інші - без госпіталізації, їхній стан - легкий.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 24 липня у Харкові пролунали вибухи: окупанти вдарили ракетами по інфраструктурному об’єкту, здійнялася сильна пожежа.