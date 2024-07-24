Рашисти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Лозовій: 2 особи загинули, 4 постраждалих (оновлено)
Вдень 24 липня війська РФ завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"За щойно отриманою інформацією, у м. Лозова ворог атакував інфраструктурний об’єкт. Внаслідок ракетного удару постраждали 3 людини, ще щодо 4 - тривають пошукові роботи. Всі служби на місцях", - йдеться у повідомленні.
Очільник області згодом заявив, що внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, ще щодо двох людей тривають пошуки.
"На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються", - зазначив він.
Оновлена інформація щодо обстрілу Лозової
Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів по Лозовій кількість загиблих зросла до двох – це чоловіки віком 55 та 24 років.
Особи цивільних встановлюються.
Серед чотирьох постраждалих - дві жінки віком 63 та 46, а також двоє чоловіків 57 та 53 років.
Чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Інші - без госпіталізації, їхній стан - легкий.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 24 липня у Харкові пролунали вибухи: окупанти вдарили ракетами по інфраструктурному об’єкту, здійнялася сильна пожежа.
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понавибирали, блін, дебіли, колаборантів какаразніц-посєрєдінє на Вироку-2019.. с.ка..
Бо асфальтом, рашистів не зупиниш, а час з 2019 року, на укріплення оборони України, ПОТУЖНО про🤑бали, сидячи в кімнатах Урядового кварталу95!!
За такі криваві наслідки з 2019 року уже і відповісти можна привладним, але ж суддівські, або потікали за кордон, або про Червінського щось придумують, а потім ховаються від Українців!!