Оборонні споруди ВЦА під Харковом були у незадовільному стані, я відмовився їх приймати, - комбриг 125-і бригади Горбенко
У районі Липців, Веселого, Ізбицького проходила друга лінія оборони, яка мала облаштовуватись силами Харківської ОВА. Але вона була у незадовільному стані. Бетонні споруди не були облаштовані належним чином.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" розповів колишній командир 125-ї бригади ТРО – генерал-лейтенант Артур Горбенко.
"Стрілеча йшло по самому кордону (тобто в цьому селі "сірої зони" не було – ред.). А в Пильній і Борисівці (глибина "сірої зони" – ред.) – від 1,5 до 4 кілометрів. Це креслення переднього краю було сталим з моменту звільнення Харківщини. Мені закидають, що там не були облаштовані певні позиції. По-перше, там була невигідна місцевість – сади, густий чагарник. Ми розміщували там лише криті спостережні пости, позицій так званої бойової охорони там не було. По-друге, на будівництво фортифікацій, за всіма статутами, треба виділяти людей з другого ешелону оборони, а в мене їх на першому не вистачало", - зазначив він.
За словами Горбенка, на третій лінії оборони області неможливо було будувати довгострокові бетонні споруди, оскільки будь-яка техніка знищувалася артилерією чи FPV-дронами, "Ланцетами".
"У мене ж по штату навіть інженерно-саперних підрозділів не було. У мене в бригаді була інженерна рота, а в батальйонах були інженерні взводи. Без спеціальної техніки, без нічого, просто солдат з лопатою. Що могли, те й робили. Ми давали деревину, перевіряли траншеї. Для оборонного бою на передньому краю, за моєю оцінкою як комбрига, їх було достатньо", - розповів колишній комбриг 125-ї бригади ТРО.
Він зазначив, що друга лінія оборони - зона відповідальності місцевих органів влади, обласної військової адміністрації.
У кінці 2023 року мені як командиру бригади прийшло розпорядження прийняти оборонні споруди по другому рубежу – я відмовився це робити.Я проїхався по цьому рубежу, поставив задачу все зафотографувати, заактувати", - наголошує Горбенко.
Щодо цього він направив офіційні донесення на керівництво ОТУ "Харків". Відповідь була: "будемо розбиратися".
Також є відповідь на керівництво ОТУ "Харків" від когось з ОВА, що "споруди зроблені практично в повному обсязі, роботи ще продовжуються і мають задовільний стан".
"Але це була відверта брехня", - додає він.
Крім того, Горбенко розповів, що тетраедри повинні були давно встановити на полях для того, щоб перешкодити просуванню техніки противника.
"Є мої фотографії з напрямку Липців, Глибокого, де всі ці тетраедри як лежали у 2022-му, так і лежать у 2024-му. Це не тільки Липці, а і в районі Стариці, Веселого. Ми все ще говоримо про другий оборонний рубіж... Єдине, що ми облаштовували екскаваторами й технікою – місця розміщення резервів, вогневі позиції артилерії, схованки для танків. Це вже ближче до тилу", - резюмував комбриг.
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Краще не озвучувати, а розстріляти з десяток хохлів, які мародерять, поки укри боронять державу.
"споруди зроблені практично в повному обсязі, роботи ще продовжуються і мають задовільний стан"
винен хто?
отой кулеметник, що єдиний вижив, та важко поранений виповз до своїх.
отримав карну справу від дбр: самовільно залишив позицію.
********** малята......
сексотом в дбр підпрацьовуєш?
хуже не будет!
Що б Голова не задумала, але, як що, Руки криві - то діла не буде. (голова - верх.влада, руки - гілки влади).
Не прихильник будь якої влади, але нинішня щось робить, але на рівні рай./міськ./обл. усе, навіть, не саботується, а робиться задля грошей/збереження влади.
боярє скоти!
А додуматись чому на донецькому напрямку ЗСУ так успішно не дали просунутись ворогу - якраз через те, що ті фури і бетоновози везли будівельні матеріали для лінії оборони.
Але-ж тому військовому ніхто не "доклав" всю інфу про те куди їдуть і що роблять на передньому краю оборони. От так народжується міф про "торговлю на крові" що активно експлуатували русня і зЕлені.
Але то таке.
і ніхто не побачить що у пана генерал-лейтенанта вісім різних причин,
чому він маючи цілу бригаду та Бог знає скільки спокійних місяців взагалі не закріпився.
Причому суперечить сам собі декілька разів.
І ті самі довбані тетраедри саме він міг використати як хотів. Як своїми силами, так і працюючи з ВЦА.
"Там ми значить нічого не робили, а там не прийняли те що було". Так?
Невже хтось думає що комбриг дуже хотів закріпитися, а злочинна влада йому всіляко заважала?
- маючи бригаду з 5-ти батальонів (не знаємо скільки було там, але мінімум 2),
роту МТЗ, розвідроту, автомобільну роту, інженерно-саперну роту;
- смугу відповідальності 15 км.;
- 5 місяців часу на досить спокійній ділянці фронту з грудня 23 року;
- маючи в тилу одну з найпотужніших фінансово та технічно ОВА;
- "перевірені" та "відмовлені" ним споруди в грудні - і які дії до травня?
це що, він дуже хотів якісно закріпитися, а всі навколо його саботували?
ви хоч розумієте скільки часу він просидів в Харкові і скільки мігт отримати для оборони якщо б хотів?
Перша і чи не єдина спроба звинуватити комбрига в поганій підготовці лінії оборони, яка призвела до відходу і прориву фронту,
але дивне суспільство перевалює все на ОВА та президента.
але дуже не вистачає проактивних та ефективних людей, система захищає себе від них, це так