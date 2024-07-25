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Оборонні споруди ВЦА під Харковом були у незадовільному стані, я відмовився їх приймати, - комбриг 125-і бригади Горбенко

Оборонні споруди на Харківщині були у незадовільному стані

У районі Липців, Веселого, Ізбицького проходила друга лінія оборони, яка мала облаштовуватись силами Харківської ОВА. Але вона була у незадовільному стані. Бетонні споруди не були облаштовані належним чином.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" розповів колишній командир 125-ї бригади ТРО – генерал-лейтенант Артур Горбенко.

"Стрілеча йшло по самому кордону (тобто в цьому селі "сірої зони" не було – ред.). А в Пильній і Борисівці (глибина "сірої зони" – ред.) – від 1,5 до 4 кілометрів. Це креслення переднього краю було сталим з моменту звільнення Харківщини. Мені закидають, що там не були облаштовані певні позиції. По-перше, там була невигідна місцевість – сади, густий чагарник. Ми розміщували там лише криті спостережні пости, позицій так званої бойової охорони там не було. По-друге, на будівництво фортифікацій, за всіма статутами, треба виділяти людей з другого ешелону оборони, а в мене їх на першому не вистачало", - зазначив він.

За словами Горбенка, на третій лінії оборони області неможливо було будувати довгострокові бетонні споруди, оскільки будь-яка техніка знищувалася артилерією чи FPV-дронами, "Ланцетами". 

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"У мене ж по штату навіть інженерно-саперних підрозділів не було. У мене в бригаді була інженерна рота, а в батальйонах були інженерні взводи. Без спеціальної техніки, без нічого, просто солдат з лопатою. Що могли, те й робили. Ми давали деревину, перевіряли траншеї. Для оборонного бою на передньому краю, за моєю оцінкою як комбрига, їх було достатньо", - розповів колишній комбриг 125-ї бригади ТРО.

Він зазначив, що друга лінія оборони - зона відповідальності місцевих органів влади, обласної військової адміністрації.

У кінці 2023 року мені як командиру бригади прийшло розпорядження прийняти оборонні споруди по другому рубежу – я відмовився це робити.Я проїхався по цьому рубежу, поставив задачу все зафотографувати, заактувати", - наголошує Горбенко.

Щодо цього він направив офіційні донесення на керівництво ОТУ "Харків". Відповідь була: "будемо розбиратися".

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Також є відповідь на керівництво ОТУ "Харків" від когось з ОВА, що "споруди зроблені практично в повному обсязі, роботи ще продовжуються і мають задовільний стан".

"Але це була відверта брехня", - додає він.

Крім того, Горбенко розповів, що тетраедри повинні були давно встановити на полях для того, щоб перешкодити просуванню техніки противника.

"Є мої фотографії з напрямку Липців, Глибокого, де всі ці тетраедри як лежали у 2022-му, так і лежать у 2024-му. Це не тільки Липці, а і в районі Стариці, Веселого. Ми все ще говоримо про другий оборонний рубіж... Єдине, що ми облаштовували екскаваторами й технікою – місця розміщення резервів, вогневі позиції артилерії, схованки для танків. Це вже ближче до тилу", - резюмував комбриг. 

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Автор: 

Харків (5572) Харківщина (6054) тероборона (384) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+66
І знову, і знову випливає те, що барижна мародерська влада слугориг використовує війну виключно для свого збагчення і здачі територій України. Харськвська ОВА - це Зеленський, це його признченці, які йому підкорюються і виконують його накази.
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25.07.2024 09:10
+54
Та Ви шо? У кацапів оборонні споруди вищий клас, як тільки захопили клаптик землі, так відрапзу все заливють бетоном. А чому в нас немає такого? Хто Верховний головнокомандувач 6-й рік?Бо в нас тільки добре бетонуються мізки наріду 73% на мрафоні і все. Мародери, ворюги, і антимайданівці не здатні створити ні оборонних споруд, ні зброї, ні нормальних планів для армії.
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25.07.2024 09:15
+40
Все згідно Оманського договірника,ляльки не здатні до самостійних дій,вои лише з волею ляльководів втілюють в життя сценарій!!))
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25.07.2024 09:14
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Сторінка 2 з 2
Пане Заквова,а що ви дивуєтесь?Якщо і зараз в Україні немає кримінальної відповідальності-за контрабанду,то хто винен?Так і скрізь...Спочатку придумується як не попасти в тюрму-а потім а потім приймається потрібний закон.І чому депутати завжди тільки збагачуються?
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25.07.2024 09:57 Відповісти
А почему не сказать что их там фактически не было, но на них были потрачены огромные деньги, которые были списаны на статью оборонные сооружения, и на официальных документах они списаны именно туда. Но туда они дальше банды зеленых уродов не дошли. Может хватит играть в молчанку, а пора озвучить фамилии этих зеленых пидоров кто за это отвечал? В роде бы когда то кто то из совковых вождей ответил на вопрос о проблемах в совке и она звучит так "У каждой проблемы есть своя ФИО"
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25.07.2024 09:52 Відповісти
Згоден. У кожної проблеми є ПІБ.
Краще не озвучувати, а розстріляти з десяток хохлів, які мародерять, поки укри боронять державу.
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25.07.2024 10:14 Відповісти
То есть, расстрелять нужно с десяток хохлов. А чего мелочиться, можно и сотню, да и больше! Вот только представителей титульной нации (и это не хохлы и не украинцы), которые захватили власть и грабят Украину, пока украинцы умирают массово на фронте, трогать нельзя! Расстреливать нужно именно хохлов!
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25.07.2024 11:37 Відповісти
і хто ця "титульна нація ... которые захватили власть и грабят Украину" ? 😶
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25.07.2024 13:04 Відповісти
прийшло розпорядження прийняти оборонні споруди

"споруди зроблені практично в повному обсязі, роботи ще продовжуються і мають задовільний стан"

винен хто?
отой кулеметник, що єдиний вижив, та важко поранений виповз до своїх.
отримав карну справу від дбр: самовільно залишив позицію.
********** малята......
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25.07.2024 09:54 Відповісти
Пан той кулеметник ?
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25.07.2024 10:10 Відповісти
якесь, дебільне запитання.
сексотом в дбр підпрацьовуєш?
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25.07.2024 10:22 Відповісти
шукаєш підробіток ? ні, тут я пас
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25.07.2024 13:09 Відповісти
все під моїм контролем!
хуже не будет!

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25.07.2024 09:55 Відповісти
Панове, агов, Ви як діти наче.
Що б Голова не задумала, але, як що, Руки криві - то діла не буде. (голова - верх.влада, руки - гілки влади).
Не прихильник будь якої влади, але нинішня щось робить, але на рівні рай./міськ./обл. усе, навіть, не саботується, а робиться задля грошей/збереження влади.
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25.07.2024 10:09 Відповісти
гундосий сцарь хароший. старається.
боярє скоти!
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25.07.2024 10:25 Відповісти
гадати - "от аби", "от як щоб" не має сенсу, маємо шо маємо, те й їмо
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25.07.2024 13:07 Відповісти
Что-то как для "не прихильника влади" слишком откровенное лизание, с причмокиванием. Явно "не прихильник".
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25.07.2024 11:40 Відповісти
воно Не прихильник будь якої влади, значить анархіст.
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25.07.2024 12:15 Відповісти
скоріше - комуно-анархіст 🤘
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25.07.2024 13:01 Відповісти
не співчуваю.
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25.07.2024 13:12 Відповісти
я теж, бо воно заразне і вже передалось зі скриптами
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25.07.2024 16:44 Відповісти
такі подробиці 😉 з власного досвіду ?
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25.07.2024 13:00 Відповісти
Натомість картинка на "марафоні" була на диво. І на показуху президентові - хоч у музеї виставляй копію.
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25.07.2024 10:16 Відповісти
Я десь бачив (було давно ще десь 1-2 рік назад) як один військовий офіцер який був в АТО і ООС розповідав про "торговлю на крови" Пороха - ...я своими глазами видел как в сторону линии розграничения ехали бетоновозы и фуры полные стройматериалов...

А додуматись чому на донецькому напрямку ЗСУ так успішно не дали просунутись ворогу - якраз через те, що ті фури і бетоновози везли будівельні матеріали для лінії оборони.

Але-ж тому військовому ніхто не "доклав" всю інфу про те куди їдуть і що роблять на передньому краю оборони. От так народжується міф про "торговлю на крові" що активно експлуатували русня і зЕлені.
Але то таке.
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25.07.2024 10:46 Відповісти
А хто рулює від слуг - друг прокурорши Вєнікової Сінєгубов, а на потоки в міську ВА назначили якогось грузінца ( чуть шо може легко дременути у Колхетію). Вже грузінци здриснули? Та навряд, Різо вернувся.
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25.07.2024 11:13 Відповісти
Підтримую обговорення цього в публічному просторі, бо це просто жесть, Синєгуб вкрав гроші на фортифікаціях, а ухилянти ДБР відкривають справу на комбрига який не поклав солдат і не покрив це все.
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25.07.2024 11:21 Відповісти
Комбриг як раз покрив, не повністю, формально не прийняв оборонні споруди. Але нічого суттєвого не зробив щоб вони там були. Ганяти солдатів з лопатами , то така собі відмазка. Хоча я так розумію, що там була величезна проблема з враженням дронами, арт системами і ракетами будівельної техніки і людей. Хоча дорогу до Вовчанська збудували без проблем.
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25.07.2024 12:58 Відповісти
так комбриг же сам написав, що облаштовував тільки криті спостережні пости, відповідно до наявних ресурсів.
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26.07.2024 16:43 Відповісти
Солдат з лопатами, я ж про це. А мова ж про капітальні і великі за протяжністю укріплення на які ОВА списали величезні кошти.
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26.07.2024 20:34 Відповісти
Знов натовп побіжить розносити заголовок,
і ніхто не побачить що у пана генерал-лейтенанта вісім різних причин,
чому він маючи цілу бригаду та Бог знає скільки спокійних місяців взагалі не закріпився.
Причому суперечить сам собі декілька разів.
І ті самі довбані тетраедри саме він міг використати як хотів. Як своїми силами, так і працюючи з ВЦА.

"Там ми значить нічого не робили, а там не прийняли те що було". Так?

Невже хтось думає що комбриг дуже хотів закріпитися, а злочинна влада йому всіляко заважала?
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25.07.2024 11:45 Відповісти
В паралельній галактиці булькали наливайки, пахтіли спайс-шопи і мирно дирчали генератори, подаючи світло в кіоски собачого корму, а жидомасонська преса передруковувала одна в одної мирні плани по ліберальному дерибану отари.
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25.07.2024 11:58 Відповісти
То що, будемо судити керівництво Харківської обласної адміністрації?До їхніх рук прилипли вкрадені гроші.І не тільки до їхніх. Вони себе так впевнено почувають, тому що Банкова -в долі...
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25.07.2024 12:08 Відповісти
що повинен був зробити комбриг:
- маючи бригаду з 5-ти батальонів (не знаємо скільки було там, але мінімум 2),
роту МТЗ, розвідроту, автомобільну роту, інженерно-саперну роту;
- смугу відповідальності 15 км.;
- 5 місяців часу на досить спокійній ділянці фронту з грудня 23 року;
- маючи в тилу одну з найпотужніших фінансово та технічно ОВА;
- "перевірені" та "відмовлені" ним споруди в грудні - і які дії до травня?

це що, він дуже хотів якісно закріпитися, а всі навколо його саботували?
ви хоч розумієте скільки часу він просидів в Харкові і скільки мігт отримати для оборони якщо б хотів?

Перша і чи не єдина спроба звинуватити комбрига в поганій підготовці лінії оборони, яка призвела до відходу і прориву фронту,
але дивне суспільство перевалює все на ОВА та президента.
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25.07.2024 12:24 Відповісти
Воруют военные и гражданская власть. У них бесконтрольность, воровать можно нагло и много. Потом спихивать друг на друга.
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25.07.2024 12:41 Відповісти
І комбриг і ОВА це все вертикаль президенської влади. У зєльоного лідора за замовчуванням не буде ні ефективних комбригів, ні ефективних ОВА. А от чого це мудрому народу , якого представляють міські, сільські ради з депутатами і головами громад було похєр? Чому солдатам , які прекрасно розуміли, що буде, якщо москалі попруть знову, було похєр на конкретно своє життя?
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25.07.2024 13:08 Відповісти
є ефективні комбриги, є ефективні ОВА
але дуже не вистачає проактивних та ефективних людей, система захищає себе від них, це так
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25.07.2024 13:18 Відповісти
Відносно ефективні. І то мабуть лише комбриги. Щодо цивільно-військових адміністрацій, то серед них і відносно ефективних не має. Ця система апріорі не може бути ефективною. Не під те заточувалась. Красти, освоювати кошти, ніколи нізщо не відповідати. Отака послідовність пріорітетів.
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25.07.2024 14:08 Відповісти
Помните бабу Галю из «Слуги народа», которую поставили дороги строить?. Типа остальные воровали, но она ж типа честная. Галя превзошла всех. Чем проще, тупее и наглее чел, тем больше ворует.
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25.07.2024 12:47 Відповісти
Зелёные гниды ворют на ВСЁМ . Нам главное НЕ забыть всё то что эти твари творят .
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25.07.2024 14:10 Відповісти
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25.07.2024 15:00 Відповісти
Класика Зеленої влади- верхи зливають країну, низи крадуть. Чудова команда- медаль героїв раїсі їм всім
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26.07.2024 13:30 Відповісти
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