Оборонні споруди ВЦА під Харковом були у незадовільному стані, я відмовився їх приймати, - комбриг 125-і бригади Горбенко

У районі Липців, Веселого, Ізбицького проходила друга лінія оборони, яка мала облаштовуватись силами Харківської ОВА. Але вона була у незадовільному стані. Бетонні споруди не були облаштовані належним чином.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" розповів колишній командир 125-ї бригади ТРО – генерал-лейтенант Артур Горбенко.

"Стрілеча йшло по самому кордону (тобто в цьому селі "сірої зони" не було – ред.). А в Пильній і Борисівці (глибина "сірої зони" – ред.) – від 1,5 до 4 кілометрів. Це креслення переднього краю було сталим з моменту звільнення Харківщини. Мені закидають, що там не були облаштовані певні позиції. По-перше, там була невигідна місцевість – сади, густий чагарник. Ми розміщували там лише криті спостережні пости, позицій так званої бойової охорони там не було. По-друге, на будівництво фортифікацій, за всіма статутами, треба виділяти людей з другого ешелону оборони, а в мене їх на першому не вистачало", - зазначив він.

За словами Горбенка, на третій лінії оборони області неможливо було будувати довгострокові бетонні споруди, оскільки будь-яка техніка знищувалася артилерією чи FPV-дронами, "Ланцетами".

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"У мене ж по штату навіть інженерно-саперних підрозділів не було. У мене в бригаді була інженерна рота, а в батальйонах були інженерні взводи. Без спеціальної техніки, без нічого, просто солдат з лопатою. Що могли, те й робили. Ми давали деревину, перевіряли траншеї. Для оборонного бою на передньому краю, за моєю оцінкою як комбрига, їх було достатньо", - розповів колишній комбриг 125-ї бригади ТРО.

Він зазначив, що друга лінія оборони - зона відповідальності місцевих органів влади, обласної військової адміністрації.

У кінці 2023 року мені як командиру бригади прийшло розпорядження прийняти оборонні споруди по другому рубежу – я відмовився це робити.Я проїхався по цьому рубежу, поставив задачу все зафотографувати, заактувати", - наголошує Горбенко.

Щодо цього він направив офіційні донесення на керівництво ОТУ "Харків". Відповідь була: "будемо розбиратися".

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Також є відповідь на керівництво ОТУ "Харків" від когось з ОВА, що "споруди зроблені практично в повному обсязі, роботи ще продовжуються і мають задовільний стан".

"Але це була відверта брехня", - додає він.

Крім того, Горбенко розповів, що тетраедри повинні були давно встановити на полях для того, щоб перешкодити просуванню техніки противника.

"Є мої фотографії з напрямку Липців, Глибокого, де всі ці тетраедри як лежали у 2022-му, так і лежать у 2024-му. Це не тільки Липці, а і в районі Стариці, Веселого. Ми все ще говоримо про другий оборонний рубіж... Єдине, що ми облаштовували екскаваторами й технікою – місця розміщення резервів, вогневі позиції артилерії, схованки для танків. Це вже ближче до тилу", - резюмував комбриг.

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