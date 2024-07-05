Шмигаль доручив Міноборони поінформувати Кабмін про фінансування фортифікаційних споруд
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони невідкладно поінформувати Кабмін про використання 38 млрд грн, які були виділені на зведення захисних рубежів.
Про це він повідомив під час чергового засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Особливу увагу приділяємо фортифікаційним спорудам. Міністерству оборони доручаю невідкладно поінформувати уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком. Від початку року держава виділила 38 млрд грн на зведення захисних рубежів. Треба максимально швидко і якісно використати ці кошти, бо від цього залежить життя бійців та наша обороноздатність", - сказав він.
Глава уряду додав, що Міністерству оборони, Міністерству енергетики та іншим відомствам доручено опрацювати питання обліку та розрахунків за спожиту електроенергію військовими формуваннями на Донеччині та в інших прифронтових областях.
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«Чи пан вже запшендів?
Ну, тоді… йой!» ( польский гумор).
Прямо, як у КВН. Конкурс капітанів, хвилина на роздуми і відповідь!
Це ж УРЯД, а не зібрання пивних, якихось, ларьочників, тут же, усьо ж па РИГламенту КМУ!! Акт, проТОКОЛ, резолюція ПМУ, і чекай звіту від члЄНА отого уряду, упродовж 30 діб!! ДержСекретарі, щей якусь там і нараду, замутять… А грошики з бюджету, уже фсьо, тю-тю…
Ось така, кругова бездіяльність…
- Кому виділяв КМУ гроші на фортифікаційні споруди МО, чи обласних військово-цивільним адміністраціям?
про звернення Зеленського за військової допомогою до кожної з країн членів
Європейського союзу.
https://petition.president.gov.ua/petition/225680