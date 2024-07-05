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Новини
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Шмигаль доручив Міноборони поінформувати Кабмін про фінансування фортифікаційних споруд

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони невідкладно поінформувати Кабмін про використання 38 млрд грн, які були виділені на зведення захисних рубежів.

Про це він повідомив під час чергового засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Особливу увагу приділяємо фортифікаційним спорудам. Міністерству оборони доручаю невідкладно поінформувати уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком. Від початку року держава виділила 38 млрд грн на зведення захисних рубежів. Треба максимально швидко і якісно використати ці кошти, бо від цього залежить життя бійців та наша обороноздатність", - сказав він.

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Глава уряду додав, що Міністерству оборони, Міністерству енергетики та іншим відомствам доручено опрацювати питання обліку та розрахунків за спожиту електроенергію військовими формуваннями на Донеччині та в інших прифронтових областях.

Автор: 

Шмигаль Денис (4648) фортифікації (149)


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Топ коментарі
+8
Ищут крайнего? Подсказать куда ведут все ниточки?
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05.07.2024 19:06 Відповісти
+6
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05.07.2024 19:14 Відповісти
+5
Щось шмигаль, себе геть не щадить!!
Прямо, як у КВН. Конкурс капітанів, хвилина на роздуми і відповідь!
Це ж УРЯД, а не зібрання пивних, якихось, ларьочників, тут же, усьо ж па РИГламенту КМУ!! Акт, проТОКОЛ, резолюція ПМУ, і чекай звіту від члЄНА отого уряду, упродовж 30 діб!! ДержСекретарі, щей якусь там і нараду, замутять… А грошики з бюджету, уже фсьо, тю-тю…
Ось така, кругова бездіяльність…
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05.07.2024 19:04 Відповісти
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"Все з'їли миши" (с) зе-слуги
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05.07.2024 18:59 Відповісти
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05.07.2024 19:11 Відповісти
Шмигаль доручив…

«Чи пан вже запшендів?

Ну, тоді… йой!» ( польский гумор).
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05.07.2024 19:29 Відповісти
Пацюки та кроти!
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05.07.2024 19:40 Відповісти
Щось шмигаль, себе геть не щадить!!
Прямо, як у КВН. Конкурс капітанів, хвилина на роздуми і відповідь!
Це ж УРЯД, а не зібрання пивних, якихось, ларьочників, тут же, усьо ж па РИГламенту КМУ!! Акт, проТОКОЛ, резолюція ПМУ, і чекай звіту від члЄНА отого уряду, упродовж 30 діб!! ДержСекретарі, щей якусь там і нараду, замутять… А грошики з бюджету, уже фсьо, тю-тю…
Ось така, кругова бездіяльність…
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05.07.2024 19:04 Відповісти
Ищут крайнего? Подсказать куда ведут все ниточки?
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05.07.2024 19:06 Відповісти
та тихо, не подсказуй
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05.07.2024 19:12 Відповісти
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05.07.2024 19:14 Відповісти
кабмін,котрий виділив 38 млр коштів українського народу і не проконтролював куди їх потрачено, є співучасником створеної ним корупційної системи розкрадання цих коштів...
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05.07.2024 19:10 Відповісти
Питання:
- Кому виділяв КМУ гроші на фортифікаційні споруди МО, чи обласних військово-цивільним адміністраціям?
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05.07.2024 19:13 Відповісти
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05.07.2024 19:14 Відповісти
к сожалению 73% масса до сих пор боготворит это чудо убившее сотни тысяч украинцев
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05.07.2024 19:30 Відповісти
Що ви причепились до актора аматора? Він просто зачитав, що йому на суфлері подали. Це професійно. А те, що нічого не втямив, що прочитав, то це від природи.
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05.07.2024 23:48 Відповісти
Підпишіть петицію
про звернення Зеленського за військової допомогою до кожної з країн членів
Європейського союзу.

https://petition.president.gov.ua/petition/225680
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05.07.2024 19:24 Відповісти
В країні частковий блекаут і ніхто не винний,все чудово.
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05.07.2024 19:57 Відповісти
Фінансування офігенне! А результат потрібно глянути в Запорізькій. Там після дощу зійшли й укріплення.
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05.07.2024 23:46 Відповісти
 
 