РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10973 посетителя онлайн
Новости
1 077 18

Шмыгаль поручил Минобороны проинформировать Кабмин о финансировании фортификационных сооружений

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству обороны безотлагательно проинформировать Кабмин об использовании 38 млрд грн, которые были выделены на возведение защитных рубежей.

Об этом он сообщил во время очередного заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Особое внимание уделяем фортификационным сооружениям. Министерству обороны поручаю безотлагательно проинформировать правительство о финансировании этого строительства согласно утвержденному графику. С начала года государство выделило 38 млрд грн на возведение защитных рубежей. Надо максимально быстро и качественно использовать эти средства, потому что от этого зависит жизнь бойцов и наша обороноспособность", - сказал он.

Читайте также: В сметах Николаевской ОГА завышены цены на стройматериалы, которые использовались для фортификаций, - Николов

Глава правительства добавил, что Министерству обороны, Министерству энергетики и другим ведомствам поручено проработать вопрос учета и расчетов за потребленную электроэнергию военными формированиями в Донецкой области и в других прифронтовых областях.

Автор: 

Шмыгаль Денис (2726) фортификации (122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Ищут крайнего? Подсказать куда ведут все ниточки?
показать весь комментарий
05.07.2024 19:06 Ответить
+6
показать весь комментарий
05.07.2024 19:14 Ответить
+5
Щось шмигаль, себе геть не щадить!!
Прямо, як у КВН. Конкурс капітанів, хвилина на роздуми і відповідь!
Це ж УРЯД, а не зібрання пивних, якихось, ларьочників, тут же, усьо ж па РИГламенту КМУ!! Акт, проТОКОЛ, резолюція ПМУ, і чекай звіту від члЄНА отого уряду, упродовж 30 діб!! ДержСекретарі, щей якусь там і нараду, замутять… А грошики з бюджету, уже фсьо, тю-тю…
Ось така, кругова бездіяльність…
показать весь комментарий
05.07.2024 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Все з'їли миши" (с) зе-слуги
показать весь комментарий
05.07.2024 18:59 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2024 19:11 Ответить
Шмигаль доручив…

«Чи пан вже запшендів?

Ну, тоді… йой!» ( польский гумор).
показать весь комментарий
05.07.2024 19:29 Ответить
Пацюки та кроти!
показать весь комментарий
05.07.2024 19:40 Ответить
Щось шмигаль, себе геть не щадить!!
Прямо, як у КВН. Конкурс капітанів, хвилина на роздуми і відповідь!
Це ж УРЯД, а не зібрання пивних, якихось, ларьочників, тут же, усьо ж па РИГламенту КМУ!! Акт, проТОКОЛ, резолюція ПМУ, і чекай звіту від члЄНА отого уряду, упродовж 30 діб!! ДержСекретарі, щей якусь там і нараду, замутять… А грошики з бюджету, уже фсьо, тю-тю…
Ось така, кругова бездіяльність…
показать весь комментарий
05.07.2024 19:04 Ответить
Ищут крайнего? Подсказать куда ведут все ниточки?
показать весь комментарий
05.07.2024 19:06 Ответить
та тихо, не подсказуй
показать весь комментарий
05.07.2024 19:12 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2024 19:14 Ответить
кабмін,котрий виділив 38 млр коштів українського народу і не проконтролював куди їх потрачено, є співучасником створеної ним корупційної системи розкрадання цих коштів...
показать весь комментарий
05.07.2024 19:10 Ответить
Питання:
- Кому виділяв КМУ гроші на фортифікаційні споруди МО, чи обласних військово-цивільним адміністраціям?
показать весь комментарий
05.07.2024 19:13 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2024 19:14 Ответить
к сожалению 73% масса до сих пор боготворит это чудо убившее сотни тысяч украинцев
показать весь комментарий
05.07.2024 19:30 Ответить
Що ви причепились до актора аматора? Він просто зачитав, що йому на суфлері подали. Це професійно. А те, що нічого не втямив, що прочитав, то це від природи.
показать весь комментарий
05.07.2024 23:48 Ответить
Підпишіть петицію
про звернення Зеленського за військової допомогою до кожної з країн членів
Європейського союзу.

https://petition.president.gov.ua/petition/225680
показать весь комментарий
05.07.2024 19:24 Ответить
В країні частковий блекаут і ніхто не винний,все чудово.
показать весь комментарий
05.07.2024 19:57 Ответить
Фінансування офігенне! А результат потрібно глянути в Запорізькій. Там після дощу зійшли й укріплення.
показать весь комментарий
05.07.2024 23:46 Ответить
 
 