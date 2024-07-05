Шмыгаль поручил Минобороны проинформировать Кабмин о финансировании фортификационных сооружений

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству обороны безотлагательно проинформировать Кабмин об использовании 38 млрд грн, которые были выделены на возведение защитных рубежей.

Об этом он сообщил во время очередного заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Особое внимание уделяем фортификационным сооружениям. Министерству обороны поручаю безотлагательно проинформировать правительство о финансировании этого строительства согласно утвержденному графику. С начала года государство выделило 38 млрд грн на возведение защитных рубежей. Надо максимально быстро и качественно использовать эти средства, потому что от этого зависит жизнь бойцов и наша обороноспособность", - сказал он.

Читайте также: В сметах Николаевской ОГА завышены цены на стройматериалы, которые использовались для фортификаций, - Николов

Глава правительства добавил, что Министерству обороны, Министерству энергетики и другим ведомствам поручено проработать вопрос учета и расчетов за потребленную электроэнергию военными формированиями в Донецкой области и в других прифронтовых областях.