Шмыгаль поручил Минобороны проинформировать Кабмин о финансировании фортификационных сооружений
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству обороны безотлагательно проинформировать Кабмин об использовании 38 млрд грн, которые были выделены на возведение защитных рубежей.
Об этом он сообщил во время очередного заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Особое внимание уделяем фортификационным сооружениям. Министерству обороны поручаю безотлагательно проинформировать правительство о финансировании этого строительства согласно утвержденному графику. С начала года государство выделило 38 млрд грн на возведение защитных рубежей. Надо максимально быстро и качественно использовать эти средства, потому что от этого зависит жизнь бойцов и наша обороноспособность", - сказал он.
Глава правительства добавил, что Министерству обороны, Министерству энергетики и другим ведомствам поручено проработать вопрос учета и расчетов за потребленную электроэнергию военными формированиями в Донецкой области и в других прифронтовых областях.
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«Чи пан вже запшендів?
Ну, тоді… йой!» ( польский гумор).
Прямо, як у КВН. Конкурс капітанів, хвилина на роздуми і відповідь!
Це ж УРЯД, а не зібрання пивних, якихось, ларьочників, тут же, усьо ж па РИГламенту КМУ!! Акт, проТОКОЛ, резолюція ПМУ, і чекай звіту від члЄНА отого уряду, упродовж 30 діб!! ДержСекретарі, щей якусь там і нараду, замутять… А грошики з бюджету, уже фсьо, тю-тю…
Ось така, кругова бездіяльність…
- Кому виділяв КМУ гроші на фортифікаційні споруди МО, чи обласних військово-цивільним адміністраціям?
про звернення Зеленського за військової допомогою до кожної з країн членів
Європейського союзу.
https://petition.president.gov.ua/petition/225680